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Парламент Чехии одобрил увеличение альтернативных наказаний

Парламент Чехии одобрил увеличение альтернативных наказаний - 31.05.2025, ПРАЙМ

Парламент Чехии одобрил увеличение альтернативных наказаний

Депутаты чешского парламента одобрили внесение изменений в уголовно-процессуальный кодекс, направленных на сокращение рецидивизма и экономию средств... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T03:55+0300

2025-05-31T03:55+0300

2025-05-31T03:55+0300

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ПРАГА, 31 мая – ПРАЙМ. Депутаты чешского парламента одобрили внесение изменений в уголовно-процессуальный кодекс, направленных на сокращение рецидивизма и экономию средств государственного бюджета за счет увеличения альтернативных наказаний, включая применение штрафов, сообщило Чешское радио. "Депутаты парламента после длительных дебатов согласились в итоге с большинством предложений правительства по расширению альтернативных наказаний за небольшие нарушения правопорядка. Это поможет сократить число заключенных в местах лишения свободы, разгрузить пенитенциарную систему, снизить число рецидивистов, частично декриминализирует некоторые деяния", - говорится в сообщении. Согласно законопроекту, суды смогут налагать штраф за любое преступление. Однако за тяжкое преступление, например, изнасилование, штрафу будет сопутствовать более серьезное наказание. Вместе с этим депутаты расширили список тяжких преступлений, включив в него жестокое обращение с родственниками и с лицами, проживающими в общем доме. С другой стороны, законопроект снижает сроки наказания за повторную кражу. Неуплата алиментов, помимо штрафов, теперь будет наказываться только в тех случаях, когда она подвергает иждивенца риску оказаться в нужде. Однако в некоторых случаях это может привести к тюремному заключению сроком до двух лет. Кроме того, реформа предусматривает наказание за "поддельную порнографию", созданную искусственным интеллектом (ИИ) на основе настоящих снимков людей. Также депутаты скорректировали степень и сроки наказания за некоторые правонарушения, связанные с каннабисом, и разрешили лечение псилоцибином. Так, будет разрешено выращивать не более трех растений каннабиса и хранить до 100 граммов дома и 25 граммов вне дома. Выращивание четырех-пяти растений может быть признано правонарушением, а большее число растений и хранение более 200 граммов каннабиса дома - уже будет отнесено к уголовным преступлениям. Палата депутатов ужесточила наказания за нарушения международных санкций. Например, могут быть наказаны те люди, которые окажут помощь во въезде и пребывании в странах ЕС лицам, включенным в санкционный список. Предполагается, что реформированный уголовно-процессуальный кодекс вступит в силу с 1 января 2026 года. До этого времени его рассмотрят члены верхней палаты парламента и сената, а затем президент республики должен его подписать.

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