https://1prime.ru/20250531/peskov-858081635.html

В Кремле прокомментировали позицию Франции в отношении России

В Кремле прокомментировали позицию Франции в отношении России - 31.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали позицию Франции в отношении России

Франция стоит на пути усиления давления на Россию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T14:42+0300

2025-05-31T14:42+0300

2025-05-31T14:42+0300

политика

россия

франция

дмитрий песков

эммануэль макрон

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Франция стоит на пути усиления давления на Россию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Франция не стоит на пути мира, Франция стоит на пути усиления давления на Россию", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Он также отметил, что Франция "категорически" не понимает сути России, раз думает, что от нее можно чего-то добиться давлением."Можно только выразить сожаление, что глава французского государства не понимает реального положения дел", - заключил пресс-секретарь.

https://1prime.ru/20250526/makron-857929977.html

франция

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россия, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон