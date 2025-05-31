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В Кремле прокомментировали позицию Франции в отношении России
В Кремле прокомментировали позицию Франции в отношении России - 31.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали позицию Франции в отношении России
Франция стоит на пути усиления давления на Россию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T14:42+0300
2025-05-31T14:42+0300
2025-05-31T14:42+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Франция стоит на пути усиления давления на Россию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Франция не стоит на пути мира, Франция стоит на пути усиления давления на Россию", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Он также отметил, что Франция "категорически" не понимает сути России, раз думает, что от нее можно чего-то добиться давлением."Можно только выразить сожаление, что глава французского государства не понимает реального положения дел", - заключил пресс-секретарь.
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россия, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон
Политика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон
В Кремле прокомментировали позицию Франции в отношении России
Песков: Франция категорически не понимает сути России
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Франция стоит на пути усиления давления на Россию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Франция не стоит на пути мира, Франция стоит на пути усиления давления на Россию", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Он также отметил, что Франция "категорически" не понимает сути России, раз думает, что от нее можно чего-то добиться давлением.
"Можно только выразить сожаление, что глава французского государства не понимает реального положения дел", - заключил пресс-секретарь.
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