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Песков прокомментировал инцидент с пощечиной Макрону

Песков прокомментировал инцидент с пощечиной Макрону - 31.05.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал инцидент с пощечиной Макрону

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает некорректным комментировать семейные отношения лидера Франции Эммануэля Макрона, вместе с тем он полагает,... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T14:58+0300

2025-05-31T14:58+0300

2025-05-31T14:58+0300

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает некорректным комментировать семейные отношения лидера Франции Эммануэля Макрона, вместе с тем он полагает, что в случае, "если жена дает пощечину своему мужу", то она "никогда просто так это не делает". Лидер Франции с супругой 25 мая прибыл во Вьетнам. Журналисты, снимавшие момент выхода президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от своей супруги: на видео Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок. "Убежден, что нам было бы некорректно комментировать семейные дела четы Макронов. С другой стороны, если жена дает пощечину своему мужу, она никогда просто так это не делает, но это не наше дело", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Первоначально Елисейский дворец отрицал подлинность съемки, на которой президент Франции получает удар от Брижит. Вместе с тем когда выяснилось, что кадры распространили многие СМИ, источник из окружения французского лидера сообщил, что речь идет о "семейной ссоре". Макрон позже отверг это предположение, заявив, что они "просто дурачились".

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общество , россия, франция, рф, эммануэль макрон, дмитрий песков