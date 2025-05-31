Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше сообщили о наращивании военной инфраструктуры у границы с РФ - 31.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250531/polsha--858075317.html
В Польше сообщили о наращивании военной инфраструктуры у границы с РФ
В Польше сообщили о наращивании военной инфраструктуры у границы с РФ - 31.05.2025, ПРАЙМ
В Польше сообщили о наращивании военной инфраструктуры у границы с РФ
Польша наращивает военную инфраструктуру вблизи границы с Калининградской областью - в этих целях польские власти выселяют оттуда польское население, рассказал... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T08:24+0300
2025-05-31T08:24+0300
политика
общество
белоруссия
александр лукашенко
калининград
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/30/763463031_0:214:4093:2516_1920x0_80_0_0_602de7a776d3610340a519f14042550f.jpg
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Польша наращивает военную инфраструктуру вблизи границы с Калининградской областью - в этих целях польские власти выселяют оттуда польское население, рассказал РИА Новости бывший польский судья Томаш Шмидт, предоставив также соответствующие снимки. В мае 2024 года судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Польши в отношении Белоруссии и России отказывается от должности и просит политического убежища в Белоруссии. В ноябре белорусский президент Александр Лукашенко предоставил ему убежище. По словам Шмидта, польские военные устанавливают на границе с Калининградской областью противотанковые заграждения, пункты обороны, "будут подготовлены участки для установки минных полей, будут построены хранилища для военной техники, военные планируют поставить около сотни таких объектов по всей линии щита Востока". Экс-судья передал РИА Новости фотографии, на которых видно, как люди в военной форме роют траншеи, техника устанавливает противотанковые ежи. На фото также запечатлены бетонированные окопы. Шмидт добавил, что "польские власти планируют установить систему разведки, оповещения и противохимический защиты, готовится медицинская инфраструктура для военных операций". "Поляки в приграничных с Калининградом районах, стали жертвами политики (премьер-министра Польши Дональда – ред.) Туска и Брюсселя. Для строительства военной инфраструктуры необходима земля, которая находится в частной собственности, поэтому польские власти сразу лишают поляков в приграничной зоне их прав на собственность. Информация о перемещении людей не разглашается, в польской прессе также запрещено представить эту информацию", - добавил Шмидт, ссылаясь на данные от польских жителей приграничного района.
https://1prime.ru/20250530/drony-858060074.html
белоруссия
калининград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/30/763463031_226:0:3865:2729_1920x0_80_0_0_5ed88ed0bb94e49ab6d30ebfdf0a51f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , белоруссия, александр лукашенко, калининград
Политика, Общество , БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, КАЛИНИНГРАД
08:24 31.05.2025
 
В Польше сообщили о наращивании военной инфраструктуры у границы с РФ

Экс-судья Шмидт: Польша наращивает военную инфраструктуру вблизи границы с Калининградом

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva%Флаг Польши
%Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Польша наращивает военную инфраструктуру вблизи границы с Калининградской областью - в этих целях польские власти выселяют оттуда польское население, рассказал РИА Новости бывший польский судья Томаш Шмидт, предоставив также соответствующие снимки.
В мае 2024 года судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Польши в отношении Белоруссии и России отказывается от должности и просит политического убежища в Белоруссии. В ноябре белорусский президент Александр Лукашенко предоставил ему убежище.
По словам Шмидта, польские военные устанавливают на границе с Калининградской областью противотанковые заграждения, пункты обороны, "будут подготовлены участки для установки минных полей, будут построены хранилища для военной техники, военные планируют поставить около сотни таких объектов по всей линии щита Востока".
Экс-судья передал РИА Новости фотографии, на которых видно, как люди в военной форме роют траншеи, техника устанавливает противотанковые ежи. На фото также запечатлены бетонированные окопы.
Шмидт добавил, что "польские власти планируют установить систему разведки, оповещения и противохимический защиты, готовится медицинская инфраструктура для военных операций".
"Поляки в приграничных с Калининградом районах, стали жертвами политики (премьер-министра Польши Дональда – ред.) Туска и Брюсселя. Для строительства военной инфраструктуры необходима земля, которая находится в частной собственности, поэтому польские власти сразу лишают поляков в приграничной зоне их прав на собственность. Информация о перемещении людей не разглашается, в польской прессе также запрещено представить эту информацию", - добавил Шмидт, ссылаясь на данные от польских жителей приграничного района.
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
Обогнала Украину. В Польше признали преимущество России в дронах
Вчера, 16:32
 
ПолитикаОбществоБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоКАЛИНИНГРАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала