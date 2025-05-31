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В Польше перед вторым туром выборов наступил день тишины - 31.05.2025, ПРАЙМ
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В Польше перед вторым туром выборов наступил день тишины
В Польше перед вторым туром выборов наступил день тишины - 31.05.2025, ПРАЙМ
В Польше перед вторым туром выборов наступил день тишины
День тишины наступил в Польше перед вторым туром выборов президента, который пройдет в воскресенье. | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T00:27+0300
2025-05-31T00:27+0300
общество
экономика
польша
дональд туск
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ВАРШАВА, 31 мая – ПРАЙМ. День тишины наступил в Польше перед вторым туром выборов президента, который пройдет в воскресенье. В соответствии с польским законодательством, день тишины наступает в полночь с пятницы на субботу и продолжается до закрытия избирательных участков в воскресенье вечером. В этот период запрещены любые виды агитации за конкретных кандидатов и политические силы, митинги и манифестации, распространение агитационных материалов. При этом в период тишины нельзя срывать ранее расклеенные агитационные плакаты. Запрет распространяется и на агитацию в интернете. Также запрещается публикация социологических опросов, в том числе exit poll. За нарушение режима тишины виновным грозит денежный штраф, самый крупный – в размере от 500 тысяч до 1 миллиона злотых (от 125 до 250 тысяч долларов) - предусмотрен за распространение данных социологических опросов. Избирательные участки откроются в воскресенье в 7.00 (8.00 мск) и будут работать до 21.00 (22.00 мск). По традиции право проголосовать имеют все граждане, которые до момента официального окончания голосования сумели прибыть на избирательный участок. На пост президента Польши претендуют: Рафал Тшасковский от правящей "Гражданской коалиции" Дональда Туска и Кароль Навроцкий от оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. В первом туре президентских выборов, который прошел 18 мая, приняли участие 13 кандидатов. В ходе голосования Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а Навроцкий - 29,54% голосов.
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общество , польша, дональд туск
Общество , Экономика, ПОЛЬША, Дональд Туск
00:27 31.05.2025
 
В Польше перед вторым туром выборов наступил день тишины

В Польше перед вторым туром выборов президента наступил день тишины

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ВАРШАВА, 31 мая – ПРАЙМ. День тишины наступил в Польше перед вторым туром выборов президента, который пройдет в воскресенье.
В соответствии с польским законодательством, день тишины наступает в полночь с пятницы на субботу и продолжается до закрытия избирательных участков в воскресенье вечером.
В этот период запрещены любые виды агитации за конкретных кандидатов и политические силы, митинги и манифестации, распространение агитационных материалов. При этом в период тишины нельзя срывать ранее расклеенные агитационные плакаты. Запрет распространяется и на агитацию в интернете.
Также запрещается публикация социологических опросов, в том числе exit poll.
За нарушение режима тишины виновным грозит денежный штраф, самый крупный – в размере от 500 тысяч до 1 миллиона злотых (от 125 до 250 тысяч долларов) - предусмотрен за распространение данных социологических опросов.
Избирательные участки откроются в воскресенье в 7.00 (8.00 мск) и будут работать до 21.00 (22.00 мск). По традиции право проголосовать имеют все граждане, которые до момента официального окончания голосования сумели прибыть на избирательный участок.
На пост президента Польши претендуют: Рафал Тшасковский от правящей "Гражданской коалиции" Дональда Туска и Кароль Навроцкий от оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.
В первом туре президентских выборов, который прошел 18 мая, приняли участие 13 кандидатов. В ходе голосования Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а Навроцкий - 29,54% голосов.
 
ЭкономикаОбществоПОЛЬШАДональд Туск
 
 
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