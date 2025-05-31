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Рубль будет реагировать на геополитику и сигналы ЦБ РФ

Рубль будет реагировать на геополитику и сигналы ЦБ РФ - 31.05.2025, ПРАЙМ

Рубль будет реагировать на геополитику и сигналы ЦБ РФ

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал "зигзаг", приведший в итоге к его росту. При этом... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T00:10+0300

2025-05-31T00:10+0300

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мнения аналитиков

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал "зигзаг", приведший в итоге к его росту. При этом волатильность осталась примерно такой же, что и неделей ранее: курсовой недельный диапазон составил 10,84-11,14 рубля за юань. То есть юань обновил минимум с мая 2023 года. При этом после попыток роста юаня в начале недели, в середине нее отмечалось резкое снижение китайской валюты, сменившееся в пятницу легким ее отскоком вверх. На два дня падения юаня пришлось три дня его повышения.Рубль по-прежнему ловил геополитические сигналы, основной из которых был связан с обсуждением планов новой встречи делегаций РФ и Украины в Турции. В этом контексте не обошлось без резких заявлений из США. Однако пока дальше заявлений дело не идет, и рынок спокойно "переваривает" их. Номинальную поддержку рублю в течение недели могло оказывать усиление продаж валюты экспортерами на пике майской уплаты налогов в начале недели.При этом юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи на неделе опять вернулись в слабоотрицательную зону по индикатору RUSFARCNY, который упал за неделю от 0,17% годовых до -0,03% и показал в течение нее минимум в -0,1%, хотя в начале и поднимался до 0,25%.В целом, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю снизился на 12 копеек до 10,90 рубля. Курс доллара за неделю опустился на 1,09 рубля до 78,62 рубля, а евро – на 1,27 рубля, до 89,25 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе за неделю повысилась от 7,181 юаня до 7,200 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,213 юаня, что на 0,2% выше курса форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели опустилась до 4,9 тысячи против 5,2 тысяч неделей ранее.Рубль и вербальные интервенцииРубль начал рабочую неделю легким снижением против юаня на Мосбирже, несмотря на приближение пика налогового периода мая. Геополитика не давала продолжать игру на повышение рубля, хотя он и так находился около многомесячных максимумов. В частности, давление на рубль поддерживалось сообщениями о готовности сената США одобрить новые санкции против России.Вербальные интервенции также были отчасти негативными для рубля, поскольку свидетельствовали о готовности ЦБ РФ смягчить ДКП. Так, аналитики департамента исследования и прогнозирования Банка России отметили, что оперативные данные мая указывают на продолжение замедления текущих темпов роста потребительских цен и годовой инфляции в РФ. При этом они считают, что предварительные результаты первого квартала показывают снижение ВВП РФ с исключением сезонности по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, что также играет против рубля.Наконец, зампред ЦБ РФ Филипп Габуния заявил, что варианты по ключевой ставке и по сигналу, которые Банк России будет рассматривать на заседании в июне, будут более разнообразными, чем в апреле, видимо, намекая на смягчение. Напомним, что по итогам заседания совета директоров 25 апреля регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордно высоком уровне 21% годовых четвертый раз подряд, дав нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам.ПрогнозыСередина недели отметилась резким провалом курса юаня на Мосбирже и закреплением его ниже 11 рублей. Не исключено, что в преддверии возможной второй встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле крупные игроки решили перевести валютные активы в высокодоходные рублевые. Опять же в связи с ожиданием смягчения ДКП Центробанком РФ сейчас очень выгодно зафиксировать высокую рублевую ставку на длительный период. В итоге, на рынке прошла мощная волна конвертации юаней в рубли – некий аналог carry trade. Непосредственно завершение недели проходило под знаком легкого коррекционного отскока курса юаня против рубля вверх.Начало лета будет ознаменовано двумя важными для российского рынка событиями: встречей в Турции, а также – решением ЦБ РФ по ключевой ставке. Геополитический позитив может усилить приток валюты на продажу. Однако сохранение неопределенности может вернуть курс юаня на Мосбирже выше 11 рублей, тем более на фоне прохождения майского пика налоговых платежей.Между тем, важным станет анонс Минфина по поводу валютных операций на рынке в июне в рамках работы с ФНБ. В этом контексте интересно заявление главы ведомства Антона Силуанова о том, что доля нефтегазовых доходов бюджета РФ снизилась до четверти от общего объема поступлений в казну, хотя ранее доходила до 40%. Однако это все равно много, надо наращивать долю ненефтегазовых доходов, которые в меньшей степени зависят от внешней конъюнктуры, резюмировал министр.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков