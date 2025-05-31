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"Заслуга Путина". В Норвегии сделали неожиданный вывод о Трампе - 31.05.2025, ПРАЙМ
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"Заслуга Путина". В Норвегии сделали неожиданный вывод о Трампе
"Заслуга Путина". В Норвегии сделали неожиданный вывод о Трампе - 31.05.2025, ПРАЙМ
"Заслуга Путина". В Норвегии сделали неожиданный вывод о Трампе
Изменения в курсе внешней политики при администрации Дональда Трампа произошли во многом благодаря влиянию президента России Владимира Путина. Об этом пишет... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T10:46+0300
2025-05-31T10:46+0300
политика
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Изменения в курсе внешней политики при администрации Дональда Трампа произошли во многом благодаря влиянию президента России Владимира Путина. Об этом пишет Steigan."Это не капитуляция, а сдвиг парадигмы эпохального значения, вытекающий из глубокой переоценки внешнеполитической стратегии со стороны Трампа, в чем есть заслуга и Путина", — сказано в тексте норвежского издания.В материале подчеркивается, что отказ Трампа поддержать санкционное давление со стороны Евросоюза на Россию свидетельствует о потеплении отношений между Вашингтоном и Москвой. Это также указывает на растущий интерес США к экономическому сотрудничеству с Россией.Во вторник газета New York Times сообщила, что президент США указал европейским лидерам на свое намерение дистанцироваться от дипломатических усилий по разрешению конфликта на Украине. Издание добавило, что после общения с Путиным Трамп заявил о своем нежелании оказывать давление на Россию или вводить новые санкции.
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россия, запад, сша, дональд трамп, владимир путин, ес, new york times
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС, New York Times
10:46 31.05.2025
 
"Заслуга Путина". В Норвегии сделали неожиданный вывод о Трампе

Steigan: в изменениях во внешней политике США при Трампе есть заслуга Путина

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВстреча Путина и Трампа в Осаке
Встреча Путина и Трампа в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Изменения в курсе внешней политики при администрации Дональда Трампа произошли во многом благодаря влиянию президента России Владимира Путина. Об этом пишет Steigan.
"Это не капитуляция, а сдвиг парадигмы эпохального значения, вытекающий из глубокой переоценки внешнеполитической стратегии со стороны Трампа, в чем есть заслуга и Путина", — сказано в тексте норвежского издания.
В материале подчеркивается, что отказ Трампа поддержать санкционное давление со стороны Евросоюза на Россию свидетельствует о потеплении отношений между Вашингтоном и Москвой. Это также указывает на растущий интерес США к экономическому сотрудничеству с Россией.
Во вторник газета New York Times сообщила, что президент США указал европейским лидерам на свое намерение дистанцироваться от дипломатических усилий по разрешению конфликта на Украине. Издание добавило, что после общения с Путиным Трамп заявил о своем нежелании оказывать давление на Россию или вводить новые санкции.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
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ПолитикаРОССИЯЗАПАДСШАДональд ТрампВладимир ПутинЕСNew York Times
 
 
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