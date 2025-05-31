https://1prime.ru/20250531/razrabotchiki-858072658.html

Российские разработчики ПО получили доступ к платформе

Российские разработчики ПО получили доступ к платформе - 31.05.2025, ПРАЙМ

Российские разработчики ПО получили доступ к платформе

Российские разработчики программного обеспечения (ПО) с 31 мая получили доступ к платформе для подтверждения своих компетенций - для этого им надо пройти тесты... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T00:27+0300

2025-05-31T00:27+0300

2025-05-31T00:27+0300

технологии

москва

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Российские разработчики программного обеспечения (ПО) с 31 мая получили доступ к платформе для подтверждения своих компетенций - для этого им надо пройти тесты и выполнить задания, соответствующая норма, предусмотренная распоряжением правительства, вступила в силу. С этого момента, согласно документу, началась практическая стадия эксперимента по подтверждению квалификации IT-специалистов, который стартовал с 14 февраля 2025 года и продлится до 31 декабря 2026 года. Эксперимент запустили в рамках нового национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Если IT-специалист успешно пройдет тестирование, то он получит сертификат, подтверждающий знания и навыки работы. Разработчики могут принять участие в эксперименте вне зависимости от уровня образования. Сертификат о прохождении тестирования появится в личном кабинете на "Госуслугах". Компании-работодатели, образовательные учреждения и другие организации, которые примут участие в эксперименте, смогут подобрать подходящего программиста, а также оценить уровень профессионализма действующих сотрудников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, москва