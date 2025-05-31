https://1prime.ru/20250531/razrabotchiki-858072658.html
Российские разработчики ПО получили доступ к платформе
Российские разработчики ПО получили доступ к платформе - 31.05.2025, ПРАЙМ
Российские разработчики ПО получили доступ к платформе
Российские разработчики программного обеспечения (ПО) с 31 мая получили доступ к платформе для подтверждения своих компетенций - для этого им надо пройти тесты... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T00:27+0300
2025-05-31T00:27+0300
2025-05-31T00:27+0300
технологии
москва
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Российские разработчики программного обеспечения (ПО) с 31 мая получили доступ к платформе для подтверждения своих компетенций - для этого им надо пройти тесты и выполнить задания, соответствующая норма, предусмотренная распоряжением правительства, вступила в силу.
С этого момента, согласно документу, началась практическая стадия эксперимента по подтверждению квалификации IT-специалистов, который стартовал с 14 февраля 2025 года и продлится до 31 декабря 2026 года. Эксперимент запустили в рамках нового национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
Если IT-специалист успешно пройдет тестирование, то он получит сертификат, подтверждающий знания и навыки работы. Разработчики могут принять участие в эксперименте вне зависимости от уровня образования. Сертификат о прохождении тестирования появится в личном кабинете на "Госуслугах".
Компании-работодатели, образовательные учреждения и другие организации, которые примут участие в эксперименте, смогут подобрать подходящего программиста, а также оценить уровень профессионализма действующих сотрудников.
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технологии, москва
Российские разработчики ПО получили доступ к платформе
Российские разработчики ПО получили доступ к платформе для подтверждения своих компетенций
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Российские разработчики программного обеспечения (ПО) с 31 мая получили доступ к платформе для подтверждения своих компетенций - для этого им надо пройти тесты и выполнить задания, соответствующая норма, предусмотренная распоряжением правительства, вступила в силу.
С этого момента, согласно документу, началась практическая стадия эксперимента по подтверждению квалификации IT-специалистов, который стартовал с 14 февраля 2025 года и продлится до 31 декабря 2026 года. Эксперимент запустили в рамках нового национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
Если IT-специалист успешно пройдет тестирование, то он получит сертификат, подтверждающий знания и навыки работы. Разработчики могут принять участие в эксперименте вне зависимости от уровня образования. Сертификат о прохождении тестирования появится в личном кабинете на "Госуслугах".
Компании-работодатели, образовательные учреждения и другие организации, которые примут участие в эксперименте, смогут подобрать подходящего программиста, а также оценить уровень профессионализма действующих сотрудников.