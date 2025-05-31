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Роспотребнадзор изъял 90 тысяч не соответствующих нормам табачных изделий - 31.05.2025, ПРАЙМ
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Роспотребнадзор изъял 90 тысяч не соответствующих нормам табачных изделий
Роспотребнадзор изъял 90 тысяч не соответствующих нормам табачных изделий - 31.05.2025, ПРАЙМ
Роспотребнадзор изъял 90 тысяч не соответствующих нормам табачных изделий
Роспотребнадзор изъял из оборота порядка 90 тысяч штук не соответствующих требованиям табачных изделий с начала 2025 года, сообщили журналистам в пресс-службе... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T09:24+0300
2025-05-31T09:24+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Роспотребнадзор изъял из оборота порядка 90 тысяч штук не соответствующих требованиям табачных изделий с начала 2025 года, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "В текущем году специалисты ведомства проинспектировали более 291 тысячи табачных изделий и изъяли из оборота около 90 тысяч штук такой продукции, которая не соответствовала обязательным требованиям", - рассказали в Роспотребнадзоре. В пресс-службе добавили, что для снижения потребления табака и никотиносодержащей продукции, достижения значительного уменьшения заболеваемости и смертности разработан план по реализации Концепции осуществления государственной политики по противодействию этой проблеме. Соответствующий документ утвержден правительством РФ в 2021 году. "С начала работы по данному плану Роспотребнадзор обнаружил дистанционные способы продажи табачной и никотинсодержащей продукции, что привело к подаче 4,6 тысячи исковых заявлений в суд для блокировки сайтов, предлагающих такую продукцию, 3,7 тысячи из них суды удовлетворили, приняв решения о запрете распространения соответствующей информации", - отметили в Роспотребнадзоре. Также свою деятельность по собственному желанию прекратили 343 торговые интернет-площадки, уточнили в пресс-службе.
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бизнес, здоровье, общество , рф, роспотребнадзор
Бизнес, Здоровье, Общество , РФ, Роспотребнадзор
09:24 31.05.2025
 
Роспотребнадзор изъял 90 тысяч не соответствующих нормам табачных изделий

Роспотребнадзор с начала года изъял 90 тыс не соответствующих требованиям табачных изделий

© Официальный сайт РоспотребнадзораРоспотребнадзор
Роспотребнадзор
© Официальный сайт Роспотребнадзора
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Роспотребнадзор изъял из оборота порядка 90 тысяч штук не соответствующих требованиям табачных изделий с начала 2025 года, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"В текущем году специалисты ведомства проинспектировали более 291 тысячи табачных изделий и изъяли из оборота около 90 тысяч штук такой продукции, которая не соответствовала обязательным требованиям", - рассказали в Роспотребнадзоре.
В пресс-службе добавили, что для снижения потребления табака и никотиносодержащей продукции, достижения значительного уменьшения заболеваемости и смертности разработан план по реализации Концепции осуществления государственной политики по противодействию этой проблеме. Соответствующий документ утвержден правительством РФ в 2021 году.
"С начала работы по данному плану Роспотребнадзор обнаружил дистанционные способы продажи табачной и никотинсодержащей продукции, что привело к подаче 4,6 тысячи исковых заявлений в суд для блокировки сайтов, предлагающих такую продукцию, 3,7 тысячи из них суды удовлетворили, приняв решения о запрете распространения соответствующей информации", - отметили в Роспотребнадзоре.
Также свою деятельность по собственному желанию прекратили 343 торговые интернет-площадки, уточнили в пресс-службе.
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