https://1prime.ru/20250531/rosstat-858075083.html

Зависимость экономики России от экспорта стала рекордно низкой

Зависимость экономики России от экспорта стала рекордно низкой - 31.05.2025, ПРАЙМ

Зависимость экономики России от экспорта стала рекордно низкой

Зависимость экономики России от доходов от экспорта товаров и услуг по итогам прошлого года стала рекордно низкой, составив 21,9%, следует из расчетов РИА... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T08:11+0300

2025-05-31T08:11+0300

2025-05-31T08:11+0300

экономика

финансы

россия

александр бахтин

росстат

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/76334/89/763348946_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_ba7700e3789f8b2a91e9eb761fe448f3.jpg

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Зависимость экономики России от доходов от экспорта товаров и услуг по итогам прошлого года стала рекордно низкой, составив 21,9%, следует из расчетов РИА Новости по данным Росстата и Банка России. Так, в прошлом году российский экспорт вырос на 2,2% и составил 476,1 миллиарда долларов. Из них 433,9 миллиарда пришлось на поставки товаров за рубеж, а 42,2 миллиарда - на услуги. Несмотря на рост экспорта в денежном выражении его доля снизилась до 21,9% от ВВП страны против 22,6% годом ранее. Это стало самым низким значением с 1994 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Максимальная зависимость российской экономики от экспорта была в 1999-2000 годах, когда экспорт составлял более 40% от ВВП. Снижение доли экспорта в ВВП, с одной стороны, связано с ростом экономики. За прошлый год она увеличилась в реальном выражении на 4,3% - до 201,2 триллиона рублей. При этом в долларовом выражении номинальный размер ВВП подрос на 111 миллиардов, до 2,2 триллиона долларов. С другой стороны, на фоне западных санкций большую роль стал играть внутренний рынок. "С 2022 года страна начала больше обращать внимания на внутренние ресурсы и становиться более самодостаточной. Учитывая, что до сих пор антироссийские санкции никто не отменял, то этот тренд будет продолжаться. Соответственно, и зависимость экономики от экспорта будет держаться на низком уровне", - прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин.

https://1prime.ru/20250531/rubl-858074391.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, александр бахтин, росстат, банк россии