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Зависимость экономики России от экспорта стала рекордно низкой
Зависимость экономики России от экспорта стала рекордно низкой - 31.05.2025, ПРАЙМ
Зависимость экономики России от экспорта стала рекордно низкой
Зависимость экономики России от доходов от экспорта товаров и услуг по итогам прошлого года стала рекордно низкой, составив 21,9%, следует из расчетов РИА... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T08:11+0300
2025-05-31T08:11+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Зависимость экономики России от доходов от экспорта товаров и услуг по итогам прошлого года стала рекордно низкой, составив 21,9%, следует из расчетов РИА Новости по данным Росстата и Банка России. Так, в прошлом году российский экспорт вырос на 2,2% и составил 476,1 миллиарда долларов. Из них 433,9 миллиарда пришлось на поставки товаров за рубеж, а 42,2 миллиарда - на услуги. Несмотря на рост экспорта в денежном выражении его доля снизилась до 21,9% от ВВП страны против 22,6% годом ранее. Это стало самым низким значением с 1994 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Максимальная зависимость российской экономики от экспорта была в 1999-2000 годах, когда экспорт составлял более 40% от ВВП. Снижение доли экспорта в ВВП, с одной стороны, связано с ростом экономики. За прошлый год она увеличилась в реальном выражении на 4,3% - до 201,2 триллиона рублей. При этом в долларовом выражении номинальный размер ВВП подрос на 111 миллиардов, до 2,2 триллиона долларов. С другой стороны, на фоне западных санкций большую роль стал играть внутренний рынок. "С 2022 года страна начала больше обращать внимания на внутренние ресурсы и становиться более самодостаточной. Учитывая, что до сих пор антироссийские санкции никто не отменял, то этот тренд будет продолжаться. Соответственно, и зависимость экономики от экспорта будет держаться на низком уровне", - прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин.
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финансы, россия, александр бахтин, росстат, банк россии
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Александр Бахтин, Росстат, Банк России
Зависимость экономики России от экспорта стала рекордно низкой
Росстат: зависимость экономики России от экспорта товаров и услуг составила 21,9%
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Зависимость экономики России от доходов от экспорта товаров и услуг по итогам прошлого года стала рекордно низкой, составив 21,9%, следует из расчетов РИА Новости по данным Росстата и Банка России.
Так, в прошлом году российский экспорт вырос на 2,2% и составил 476,1 миллиарда долларов. Из них 433,9 миллиарда пришлось на поставки товаров за рубеж, а 42,2 миллиарда - на услуги. Несмотря на рост экспорта в денежном выражении его доля снизилась до 21,9% от ВВП страны против 22,6% годом ранее. Это стало самым низким значением с 1994 года (более ранних данных в открытом доступе нет).
Максимальная зависимость российской экономики от экспорта была в 1999-2000 годах, когда экспорт составлял более 40% от ВВП.
Снижение доли экспорта в ВВП, с одной стороны, связано с ростом экономики. За прошлый год она увеличилась в реальном выражении на 4,3% - до 201,2 триллиона рублей. При этом в долларовом выражении номинальный размер ВВП подрос на 111 миллиардов, до 2,2 триллиона долларов.
С другой стороны, на фоне западных санкций большую роль стал играть внутренний рынок. "С 2022 года страна начала больше обращать внимания на внутренние ресурсы и становиться более самодостаточной. Учитывая, что до сих пор антироссийские санкции никто не отменял, то этот тренд будет продолжаться. Соответственно, и зависимость экономики от экспорта будет держаться на низком уровне", - прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин.
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