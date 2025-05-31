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Рубль вошел в тройку наиболее укрепившихся к доллару валют
Рубль вошел в тройку наиболее укрепившихся к доллару валют - 31.05.2025, ПРАЙМ
Рубль вошел в тройку наиболее укрепившихся к доллару валют
Рубль в мае вошел в тройку наиболее укрепившихся к доллару валют, уступив в этом плане только ганскому седи и тайваньскому доллару, следует из анализа РИА... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T06:16+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Рубль в мае вошел в тройку наиболее укрепившихся к доллару валют, уступив в этом плане только ганскому седи и тайваньскому доллару, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок. Наиболее заметно в конце весны выросла стоимость национальной валюты Ганы - сразу на 37,66%. В тройку сильнейших также вошли тайваньский доллар (7,42%) и рубль (4,34%), а первую пятерку замкнули корейская вона (3,39%) и израильский шекель (3,07%). Неплохие результаты показали также колумбийское песо (2,72%), норвежская крона (2,61%), тайский бат (2,31%), афгани и египетский фунт (по 2,13%). А вот сильнее всех к доллару в мае ослабла турецкая лира - на 1,92%. В тройке "антилидеров" вместе с ней также оказались гонконгский доллар (-1,09%) и аргентинское песо (-0,59%). Кроме них отрицательную динамику показали еще две валюты - бразильский реал (-0,17%) и саудовский риял (-0,04%).
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рынок, финансы, гана
Рынок, Экономика, Финансы, ГАНА
Рубль вошел в тройку наиболее укрепившихся к доллару валют
Рубль в мае вошел в тройку наиболее укрепившихся к доллару валют
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Рубль в мае вошел в тройку наиболее укрепившихся к доллару валют, уступив в этом плане только ганскому седи и тайваньскому доллару, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок.
Наиболее заметно в конце весны выросла стоимость национальной валюты Ганы - сразу на 37,66%. В тройку сильнейших также вошли тайваньский доллар (7,42%) и рубль (4,34%), а первую пятерку замкнули корейская вона (3,39%) и израильский шекель (3,07%).
Неплохие результаты показали также колумбийское песо (2,72%), норвежская крона (2,61%), тайский бат (2,31%), афгани и египетский фунт (по 2,13%).
А вот сильнее всех к доллару в мае ослабла турецкая лира - на 1,92%. В тройке "антилидеров" вместе с ней также оказались гонконгский доллар (-1,09%) и аргентинское песо (-0,59%). Кроме них отрицательную динамику показали еще две валюты - бразильский реал (-0,17%) и саудовский риял (-0,04%).
Рубль не перестает удивлять: что стрясется с ним в начале лета