https://1prime.ru/20250531/rubl-858074391.html

Рубль вошел в тройку наиболее укрепившихся к доллару валют

Рубль вошел в тройку наиболее укрепившихся к доллару валют - 31.05.2025, ПРАЙМ

Рубль вошел в тройку наиболее укрепившихся к доллару валют

Рубль в мае вошел в тройку наиболее укрепившихся к доллару валют, уступив в этом плане только ганскому седи и тайваньскому доллару, следует из анализа РИА... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T06:16+0300

2025-05-31T06:16+0300

2025-05-31T08:05+0300

рынок

экономика

финансы

гана

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159349_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_13e4e2a977c7fc77b034e18afd3aa0b0.jpg

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Рубль в мае вошел в тройку наиболее укрепившихся к доллару валют, уступив в этом плане только ганскому седи и тайваньскому доллару, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок. Наиболее заметно в конце весны выросла стоимость национальной валюты Ганы - сразу на 37,66%. В тройку сильнейших также вошли тайваньский доллар (7,42%) и рубль (4,34%), а первую пятерку замкнули корейская вона (3,39%) и израильский шекель (3,07%). Неплохие результаты показали также колумбийское песо (2,72%), норвежская крона (2,61%), тайский бат (2,31%), афгани и египетский фунт (по 2,13%). А вот сильнее всех к доллару в мае ослабла турецкая лира - на 1,92%. В тройке "антилидеров" вместе с ней также оказались гонконгский доллар (-1,09%) и аргентинское песо (-0,59%). Кроме них отрицательную динамику показали еще две валюты - бразильский реал (-0,17%) и саудовский риял (-0,04%).

https://1prime.ru/20250531/rubl-858065768.html

гана

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, гана