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Duty Free в Дубае за один месяц продал "вирусный" шоколад на $8 миллионов
Duty Free в Дубае за один месяц продал "вирусный" шоколад на $8 миллионов - 31.05.2025, ПРАЙМ
Duty Free в Дубае за один месяц продал "вирусный" шоколад на $8 миллионов
Магазин беспошлинной торговли Duty Free в Дубае продал ставший "вирусным" дубайский шоколад на сумму 7,84 миллиона долларов за апрель, сообщается на сайте сети. | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T11:16+0300
2025-05-31T11:16+0300
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ДУБАЙ, 31 мая - ПРАЙМ. Магазин беспошлинной торговли Duty Free в Дубае продал ставший "вирусным" дубайский шоколад на сумму 7,84 миллиона долларов за апрель, сообщается на сайте сети. Общая сумма продаж всех товаров за прошедший месяц составила 195,4 миллиона долларов. При этом россияне заняли вторую строчку среди самых активных покупателей, потратив в апреле 14,97 миллиона долларов, уступив лишь гражданам Индии (19,76 миллиона долларов). За россиянами следуют пассажиры из Саудовской Аравии (14,03 миллиона долларов), Китая (10,75 миллиона долларов) и Великобритании(9,92 миллиона долларов). Самой большой популярностью у покупателей пользовались парфюмерия, спиртные напитки, табак, золото и кондитерские изделия. "Дубайский шоколад продолжил свою впечатляющую историю успеха, его продажи достигли 7,84 миллиона долларов в апреле, что означает 274 тысячи долларов в день", - говорится на сайте.
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бизнес, мировая экономика, дубай, индия, саудовская аравия, duty free
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, Дубай, ИНДИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, duty free
Duty Free в Дубае за один месяц продал "вирусный" шоколад на $8 миллионов
Duty Free в Дубае за апрель продал "вирусный" шоколад на $8 миллионов
ДУБАЙ, 31 мая - ПРАЙМ. Магазин беспошлинной торговли Duty Free в Дубае продал ставший "вирусным" дубайский шоколад на сумму 7,84 миллиона долларов за апрель, сообщается на сайте сети.
Общая сумма продаж всех товаров за прошедший месяц составила 195,4 миллиона долларов.
При этом россияне заняли вторую строчку среди самых активных покупателей, потратив в апреле 14,97 миллиона долларов, уступив лишь гражданам Индии (19,76 миллиона долларов). За россиянами следуют пассажиры из Саудовской Аравии (14,03 миллиона долларов), Китая (10,75 миллиона долларов) и Великобритании(9,92 миллиона долларов).
Самой большой популярностью у покупателей пользовались парфюмерия, спиртные напитки, табак, золото и кондитерские изделия.
"Дубайский шоколад продолжил свою впечатляющую историю успеха, его продажи достигли 7,84 миллиона долларов в апреле, что означает 274 тысячи долларов в день", - говорится на сайте.
СМИ рассказали, к чему привел всплеск популярности "дубайского шоколада"