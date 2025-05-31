https://1prime.ru/20250531/shvetsiya--858076985.html

Швеция нагнетает "русофобскую истерию", заявил посол России в Стокгольме

Швеция нагнетает "русофобскую истерию", заявил посол России в Стокгольме - 31.05.2025, ПРАЙМ

Швеция нагнетает "русофобскую истерию", заявил посол России в Стокгольме

Шведские власти нагнетают русофобскую истерию и создают для местного населения образ России как "опасного внешнего врага", заявил в интервью РИА Новости посол... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T09:50+0300

2025-05-31T09:50+0300

2025-05-31T09:50+0300

политика

общество

россия

рф

швеция

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:2327:1309_1920x0_80_0_0_0063a7c78d2ba887daa2993fdc16cfde.jpg

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Шведские власти нагнетают русофобскую истерию и создают для местного населения образ России как "опасного внешнего врага", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев. "Правящая коалиция Швеции избрала жесткий конфронтационный курс в отношении России, направила беспрецедентные усилия на всестороннюю поддержку киевского режима и наращивание собственной обороноспособности. Шведские власти активно используют украинский сюжет в целях распространения антироссийской пропаганды, создают для местного населения образ опасного внешнего врага, нагнетают русофобскую истерию", - сказал агентству глава дипмиссии. Посол добавил, что шведское правительство, не желая беспристрастно взглянуть на истинные причины украинского кризиса, в основе которого лежат провокационные действия коллективного Запада, предпочитает распространять небылицы о "неспровоцированной российской агрессии", якобы угрожающей всей Европе. "Россия Швеции не угрожала и не угрожает", - подчеркнул Беляев. РФ в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://1prime.ru/20250526/shvetsiya-857939648.html

рф

швеция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, швеция, нато