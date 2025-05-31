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Швеция нагнетает "русофобскую истерию", заявил посол России в Стокгольме - 31.05.2025, ПРАЙМ
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Швеция нагнетает "русофобскую истерию", заявил посол России в Стокгольме
Швеция нагнетает "русофобскую истерию", заявил посол России в Стокгольме - 31.05.2025, ПРАЙМ
Швеция нагнетает "русофобскую истерию", заявил посол России в Стокгольме
Шведские власти нагнетают русофобскую истерию и создают для местного населения образ России как "опасного внешнего врага", заявил в интервью РИА Новости посол... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T09:50+0300
2025-05-31T09:50+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Шведские власти нагнетают русофобскую истерию и создают для местного населения образ России как "опасного внешнего врага", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев. "Правящая коалиция Швеции избрала жесткий конфронтационный курс в отношении России, направила беспрецедентные усилия на всестороннюю поддержку киевского режима и наращивание собственной обороноспособности. Шведские власти активно используют украинский сюжет в целях распространения антироссийской пропаганды, создают для местного населения образ опасного внешнего врага, нагнетают русофобскую истерию", - сказал агентству глава дипмиссии. Посол добавил, что шведское правительство, не желая беспристрастно взглянуть на истинные причины украинского кризиса, в основе которого лежат провокационные действия коллективного Запада, предпочитает распространять небылицы о "неспровоцированной российской агрессии", якобы угрожающей всей Европе. "Россия Швеции не угрожала и не угрожает", - подчеркнул Беляев. РФ в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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общество , россия, рф, швеция, нато
Политика, Общество , РОССИЯ, РФ, ШВЕЦИЯ, НАТО
09:50 31.05.2025
 
Швеция нагнетает "русофобскую истерию", заявил посол России в Стокгольме

Посол Беляев: Швеция создает для местного населения образ России как опасного врага

© Unsplash/Ryan Faulkner-HoggФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Ryan Faulkner-Hogg
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Шведские власти нагнетают русофобскую истерию и создают для местного населения образ России как "опасного внешнего врага", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.
"Правящая коалиция Швеции избрала жесткий конфронтационный курс в отношении России, направила беспрецедентные усилия на всестороннюю поддержку киевского режима и наращивание собственной обороноспособности. Шведские власти активно используют украинский сюжет в целях распространения антироссийской пропаганды, создают для местного населения образ опасного внешнего врага, нагнетают русофобскую истерию", - сказал агентству глава дипмиссии.
Посол добавил, что шведское правительство, не желая беспристрастно взглянуть на истинные причины украинского кризиса, в основе которого лежат провокационные действия коллективного Запада, предпочитает распространять небылицы о "неспровоцированной российской агрессии", якобы угрожающей всей Европе.
"Россия Швеции не угрожала и не угрожает", - подчеркнул Беляев.
РФ в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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