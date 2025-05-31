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СМИ: Трамп готовит план на случай приостановки пошлин по решению суда - 31.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Трамп готовит план на случай приостановки пошлин по решению суда
СМИ: Трамп готовит план на случай приостановки пошлин по решению суда - 31.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп готовит план на случай приостановки пошлин по решению суда
Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает планы действий на случай очередной приостановки по решению суда введенных Вашингтоном повышенных... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T17:35+0300
2025-05-31T17:35+0300
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ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает планы действий на случай очередной приостановки по решению суда введенных Вашингтоном повышенных импортных пошлин, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Представители администрации готовят запасные планы на случай, если широкий набор пошлин, которые они наложили на торговых партнеров США, будет снова приостановлен в суде", - говорится в публикации. Как отмечается, уже в июне апелляционный суд в США вновь рассмотрит вопрос о законности действий Белого дома и юристы ожидают, что повышенные импортные пошлины могут быть снова отменены. По данным издания, одним из возможных решений американских властей может стать механизм, который позволит Вашингтону быстро вводить пошлины без изначального получения одобрения со стороны конгресса США. "Данная стратегия, одна из нескольких рассматриваемых, позволит президенту заменить существующие 10-процентные всеобщие тарифы для стран сборами до пятнадцати процентов, но только на шесть месяцев. После этого Трампу потребуется одобрение Конгресса для их продления", - пишет газета. При этом указывается, что новый возможный подход к введению тарифов еще никогда не проверялся в суде, что означает риск для американской администрации в очередной раз "оказаться в тупике". "Даже союзники Трампа боятся, что те, кто находятся в Белом доме, делают недостаточно для консультирования президента о его наилучших опциях, склоняясь к его предпочтению действовать быстро без представления полного набора более надежных стратегий", - подчеркивается в статье. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Внешнеторговый суд США в среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Уже в четверг апелляционный суд восстановил действие указов.
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мировая экономика, бизнес, сша, вашингтон, китай, дональд трамп, politico, cnn
Экономика, Мировая экономика, Бизнес, США, ВАШИНГТОН, КИТАЙ, Дональд Трамп, Politico, CNN
17:35 31.05.2025
 
СМИ: Трамп готовит план на случай приостановки пошлин по решению суда

Politico: администрация Трампа готовит план действий на случай приостановки пошлин

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает планы действий на случай очередной приостановки по решению суда введенных Вашингтоном повышенных импортных пошлин, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
"Представители администрации готовят запасные планы на случай, если широкий набор пошлин, которые они наложили на торговых партнеров США, будет снова приостановлен в суде", - говорится в публикации.
Как отмечается, уже в июне апелляционный суд в США вновь рассмотрит вопрос о законности действий Белого дома и юристы ожидают, что повышенные импортные пошлины могут быть снова отменены.
По данным издания, одним из возможных решений американских властей может стать механизм, который позволит Вашингтону быстро вводить пошлины без изначального получения одобрения со стороны конгресса США.
"Данная стратегия, одна из нескольких рассматриваемых, позволит президенту заменить существующие 10-процентные всеобщие тарифы для стран сборами до пятнадцати процентов, но только на шесть месяцев. После этого Трампу потребуется одобрение Конгресса для их продления", - пишет газета.
При этом указывается, что новый возможный подход к введению тарифов еще никогда не проверялся в суде, что означает риск для американской администрации в очередной раз "оказаться в тупике". "Даже союзники Трампа боятся, что те, кто находятся в Белом доме, делают недостаточно для консультирования президента о его наилучших опциях, склоняясь к его предпочтению действовать быстро без представления полного набора более надежных стратегий", - подчеркивается в статье.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Внешнеторговый суд США в среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Уже в четверг апелляционный суд восстановил действие указов.
Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
СМИ: судебное решение по пошлинам грозит бюджету США потерей $2 триллионов
Вчера, 15:44
 
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