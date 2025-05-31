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США могут надавить на Украину, пишут СМИ
США могут надавить на Украину, пишут СМИ - 31.05.2025, ПРАЙМ
США могут надавить на Украину, пишут СМИ
США могут надавить на Украину, чтобы ее делегация приняла участие в переговорах с Россией 2 июня, сообщает газета Washington Post. | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T07:44+0300
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2025-05-31T07:44+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. США могут надавить на Украину, чтобы ее делегация приняла участие в переговорах с Россией 2 июня, сообщает газета Washington Post.
В четверг представитель МИД Украины Георгий Тихий не стал отвечать на вопрос, поедет ли украинская делегация на переговоры с РФ 2 июня в Турцию, при этом продолжая требовать отправки Киеву российского проекта меморандума по урегулированию конфликта.
"Тупиковая ситуация с условиями поставила Украину в неловкое дипломатическое положение, в котором на нее может быть оказано давление со стороны Вашингтона, чтобы она приняла участие в предложенных Россией технических переговорах в понедельник", - говорится в материале издания.
Газета пишет, что у Украины "мало пространства для маневра", поскольку она продолжает зависеть от военной и разведывательной помощи США.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня, при этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве РФ подчеркивали, что государства-члены НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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мировая экономика, россия, украина, рф, стамбул, сергей лавров, владимир мединский, владимир путин, мид, нато, washington post
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, Стамбул, Сергей Лавров, Владимир Мединский, Владимир Путин, МИД, НАТО, Washington Post
США могут надавить на Украину, пишут СМИ
WP: США могут надавить на Украину, чтобы она приняла участие в переговорах с Россией
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. США могут надавить на Украину, чтобы ее делегация приняла участие в переговорах с Россией 2 июня, сообщает газета Washington Post.
В четверг представитель МИД Украины Георгий Тихий не стал отвечать на вопрос, поедет ли украинская делегация на переговоры с РФ 2 июня в Турцию, при этом продолжая требовать отправки Киеву российского проекта меморандума по урегулированию конфликта.
"Тупиковая ситуация с условиями поставила Украину в неловкое дипломатическое положение, в котором на нее может быть оказано давление со стороны Вашингтона, чтобы она приняла участие в предложенных Россией технических переговорах в понедельник", - говорится в материале издания.
Газета пишет, что у Украины "мало пространства для маневра", поскольку она продолжает зависеть от военной и разведывательной помощи США.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня, при этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве РФ подчеркивали, что государства-члены НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.