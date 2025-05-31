https://1prime.ru/20250531/stambul-858076857.html

"Лучшее решение". Запад дал Киеву ключевой совет для переговоров в Стамбуле

"Лучшее решение". Запад дал Киеву ключевой совет для переговоров в Стамбуле - 31.05.2025, ПРАЙМ

"Лучшее решение". Запад дал Киеву ключевой совет для переговоров в Стамбуле

Киевскому режиму необходимо немедленно запросить мир и отказаться от дальнейшей эскалации на предстоящих переговорах в Стамбуле. Такое мнение высказал... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T09:35+0300

2025-05-31T09:35+0300

2025-05-31T09:35+0300

политика

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Киевскому режиму необходимо немедленно запросить мир и отказаться от дальнейшей эскалации на предстоящих переговорах в Стамбуле. Такое мнение высказал хорватский аналитик Драго Боснич."Лучшим решением для неонацистской хунты было бы немедленно запросить мир и принять любые условия, чтобы война не вспыхнула снова", — написал он для информационного портала InfoBRICS.По мнению Боснича, киевские власти продолжают выдвигать совершенно неадекватные требования, которые не соответствуют реальной ситуации на фронте. Он указал на то, что США и НАТО не слишком довольны этим подходом, поскольку стремятся выиграть время для Украины, особенно в условиях ухудшающейся ситуации на поле боя.2 июня пройдет новый раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Москва планирует передать меморандум, касающийся будущего мирного договора, который охватывает все ключевые аспекты для разрешения первопричин конфликта.

https://1prime.ru/20250531/frg-858075832.html

стамбул

украина

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стамбул, украина, нато, запад