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В Швеции село на мель шедшее в российский порт судно
В Швеции село на мель шедшее в российский порт судно - 31.05.2025, ПРАЙМ
В Швеции село на мель шедшее в российский порт судно
Сухогруз Meshka, следовавший в российский порт Высоцк под флагом Панамы, сел на мель у шведского города Ландскруна, сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T18:21+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Сухогруз Meshka, следовавший в российский порт Высоцк под флагом Панамы, сел на мель у шведского города Ландскруна, сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на представителей береговой охраны и морского управления. "Еще одно судно село на мель в (проливе - ред.) Эресунн, на этот раз у Ландскруны... Судно называется Meshka, это балкер, который ходит под флагом Панамы", - сообщает телеканал. По данным SVT, судно шло без груза, однако в баках судна якобы содержится около 938 тысяч литров мазута. Утечки не произошло. Как сообщает телеканал, на борту Meshka находятся 24 человека, в результате инцидента никто не пострадал. Их будет допрашивать береговая охрана.
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В Швеции село на мель шедшее в российский порт судно
SVT: судно под флагом Панамы село на мель у шведского города Ландскруна
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Сухогруз Meshka, следовавший в российский порт Высоцк под флагом Панамы, сел на мель у шведского города Ландскруна, сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на представителей береговой охраны и морского управления.
"Еще одно судно село на мель в (проливе - ред.) Эресунн, на этот раз у Ландскруны... Судно называется Meshka, это балкер, который ходит под флагом Панамы", - сообщает телеканал.
По данным SVT, судно шло без груза, однако в баках судна якобы содержится около 938 тысяч литров мазута. Утечки не произошло.
Как сообщает телеканал, на борту Meshka находятся 24 человека, в результате инцидента никто не пострадал. Их будет допрашивать береговая охрана.
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