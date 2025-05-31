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Швеция будет отслеживать танкеры, якобы перевозящие российскую нефть
Швеция будет отслеживать танкеры, якобы перевозящие российскую нефть - 31.05.2025, ПРАЙМ
Швеция будет отслеживать танкеры, якобы перевозящие российскую нефть
Власти Швеции усиливают надзор за иностранными судами в шведских территориальных водах в качестве меры по "противодействию" прохождению танкеров, якобы... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T15:42+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Власти Швеции усиливают надзор за иностранными судами в шведских территориальных водах в качестве меры по "противодействию" прохождению танкеров, якобы причастных к перевозке российских энергоресурсов. "Правительство приняло новое постановление, которое ужесточает контроль за иностранными судами через запрашивание сведений об их страховке... Постановление, принятое правительством, нацелено на противодействие... танкерам (якобы причастным к перевозке российских энергоресурсов - ред.) и, таким образом, усиление безопасности на море и защиту окружающей среды", - говорится в пресс-релизе на сайте шведского правительства. Согласно публикации, теперь береговая охрана и морское управление Швеции должны собирать данные о страховке не только тех судов, которые заходят в порт, но и тех, которые проходят по шведским территориальным водам или исключительной экономической зоне. По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, новые правила позволят Швеции и ее союзникам собирать важную информацию о судах, которую потом можно использовать для подготовки санкций. Постановление вступит в силу 1 июля, говорится в пресс-релизе. В феврале европейское издание Politico сообщало, что страны Евросоюза обсуждают планы по захвату в Балтийском море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией, и могут в качестве обоснования использовать международное право в области защиты экологии и борьбы с пиратством или же принять новые национальные нормативно-правовые акты. В свою очередь, помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что Великобритания вместе с другими странами НАТО пытается навязать государствам Европы возможность арестов российских судов на Балтике якобы из-за угроз природе и инфраструктуре, но Россия тщательно отслеживает эти действия недружественных стран и готовит контрмеры.
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швеция, рф, москва, николай патрушев, politico, ес, нато
Политика, ШВЕЦИЯ, РФ, МОСКВА, Николай Патрушев, Politico, ЕС, НАТО
Швеция будет отслеживать танкеры, якобы перевозящие российскую нефть
Власти Швеции усилили надзор за иностранными судами в территориальных водах
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Власти Швеции усиливают надзор за иностранными судами в шведских территориальных водах в качестве меры по "противодействию" прохождению танкеров, якобы причастных к перевозке российских энергоресурсов.
"Правительство приняло новое постановление, которое ужесточает контроль за иностранными судами через запрашивание сведений об их страховке... Постановление, принятое правительством, нацелено на противодействие... танкерам (якобы причастным к перевозке российских энергоресурсов - ред.) и, таким образом, усиление безопасности на море и защиту окружающей среды", - говорится в пресс-релизе на сайте шведского правительства.
Согласно публикации, теперь береговая охрана и морское управление Швеции должны собирать данные о страховке не только тех судов, которые заходят в порт, но и тех, которые проходят по шведским территориальным водам или исключительной экономической зоне.
По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, новые правила позволят Швеции и ее союзникам собирать важную информацию о судах, которую потом можно использовать для подготовки санкций.
Постановление вступит в силу 1 июля, говорится в пресс-релизе.
В феврале европейское издание Politico сообщало, что страны Евросоюза обсуждают планы по захвату в Балтийском море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией, и могут в качестве обоснования использовать международное право в области защиты экологии и борьбы с пиратством или же принять новые национальные нормативно-правовые акты.
В свою очередь, помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что Великобритания вместе с другими странами НАТО пытается навязать государствам Европы возможность арестов российских судов на Балтике якобы из-за угроз природе и инфраструктуре, но Россия тщательно отслеживает эти действия недружественных стран и готовит контрмеры.
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