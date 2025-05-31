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Иран назвал новый доклад МАГАТЭ политизированным - 31.05.2025, ПРАЙМ
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Иран назвал новый доклад МАГАТЭ политизированным
Иран назвал новый доклад МАГАТЭ политизированным - 31.05.2025, ПРАЙМ
Иран назвал новый доклад МАГАТЭ политизированным
Тегеран считает новый доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) политизированным и выражает протест против его содержания, говорится в... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T19:46+0300
2025-05-31T19:46+0300
политика
мировая экономика
иран
тегеран
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ТЕГЕРАН, 31 мая – ПРАЙМ. Тегеран считает новый доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) политизированным и выражает протест против его содержания, говорится в заявлении МИД Ирана. Ранее, как передавало агентство Франс Пресс, МАГАТЭ заявило, что Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60%, и назвало сотрудничество исламской республики с международным агентством "менее чем удовлетворительным". "Иран, выражая сожаление в связи с публикацией этого доклада, который был подготовлен исключительно в политических целях путем давления на МАГАТЭ, выражает свой протест против его содержания. Этот доклад выходит за рамки обязанностей, возложенных на генерального директора МАГАТЭ (Рафаэля Гросси – ред.), и противоречит профессиональным нормам, регулирующим деятельность международных организаций, в особенности принцип беспристрастности", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана. В заявлении также отмечается, что "места в военной доктрине Ирана для ядерного оружия нет", а также нет ни одного международного ограничения для развития в Иране собственной ядерной энергетики в мирных целях. МИД Ирана подчеркивает, что вся ядерная деятельность Ирана находилась под надзором МАГАТЭ, была полностью "прозрачна". Внешнеполитическое ведомство Ирана, обвинив гендиректора МАГАТЭ в отсутствии "беспристрастности", также заявило, что Тегеран сотрудничает с организацией, а доклад не отражает реального уровня его взаимодействия с МАГАТЭ. Комментируя ряд других положений доклада, МИД Ирана заявил, что в стране нет "каких-либо незадекларированных объектов и незадекларированной (ядерной) деятельности".
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мировая экономика, иран, тегеран, рафаэль гросси, магатэ, мид
Политика, Мировая экономика, ИРАН, Тегеран, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, МИД
19:46 31.05.2025
 
Иран назвал новый доклад МАГАТЭ политизированным

МИД Ирана назвал новый доклад МАГАТЭ политизированным

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТегеран
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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ТЕГЕРАН, 31 мая – ПРАЙМ. Тегеран считает новый доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) политизированным и выражает протест против его содержания, говорится в заявлении МИД Ирана.
Ранее, как передавало агентство Франс Пресс, МАГАТЭ заявило, что Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60%, и назвало сотрудничество исламской республики с международным агентством "менее чем удовлетворительным".
"Иран, выражая сожаление в связи с публикацией этого доклада, который был подготовлен исключительно в политических целях путем давления на МАГАТЭ, выражает свой протест против его содержания. Этот доклад выходит за рамки обязанностей, возложенных на генерального директора МАГАТЭ (Рафаэля Гросси – ред.), и противоречит профессиональным нормам, регулирующим деятельность международных организаций, в особенности принцип беспристрастности", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
В заявлении также отмечается, что "места в военной доктрине Ирана для ядерного оружия нет", а также нет ни одного международного ограничения для развития в Иране собственной ядерной энергетики в мирных целях. МИД Ирана подчеркивает, что вся ядерная деятельность Ирана находилась под надзором МАГАТЭ, была полностью "прозрачна".
Внешнеполитическое ведомство Ирана, обвинив гендиректора МАГАТЭ в отсутствии "беспристрастности", также заявило, что Тегеран сотрудничает с организацией, а доклад не отражает реального уровня его взаимодействия с МАГАТЭ.
Комментируя ряд других положений доклада, МИД Ирана заявил, что в стране нет "каких-либо незадекларированных объектов и незадекларированной (ядерной) деятельности".
Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
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29 мая, 23:20
 
ПолитикаМировая экономикаИРАНТегеранРафаэль ГроссиМАГАТЭМИД
 
 
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