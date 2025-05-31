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Иран назвал новый доклад МАГАТЭ политизированным

Иран назвал новый доклад МАГАТЭ политизированным - 31.05.2025, ПРАЙМ

Иран назвал новый доклад МАГАТЭ политизированным

Тегеран считает новый доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) политизированным и выражает протест против его содержания, говорится в... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T19:46+0300

2025-05-31T19:46+0300

2025-05-31T19:46+0300

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ТЕГЕРАН, 31 мая – ПРАЙМ. Тегеран считает новый доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) политизированным и выражает протест против его содержания, говорится в заявлении МИД Ирана. Ранее, как передавало агентство Франс Пресс, МАГАТЭ заявило, что Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60%, и назвало сотрудничество исламской республики с международным агентством "менее чем удовлетворительным". "Иран, выражая сожаление в связи с публикацией этого доклада, который был подготовлен исключительно в политических целях путем давления на МАГАТЭ, выражает свой протест против его содержания. Этот доклад выходит за рамки обязанностей, возложенных на генерального директора МАГАТЭ (Рафаэля Гросси – ред.), и противоречит профессиональным нормам, регулирующим деятельность международных организаций, в особенности принцип беспристрастности", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана. В заявлении также отмечается, что "места в военной доктрине Ирана для ядерного оружия нет", а также нет ни одного международного ограничения для развития в Иране собственной ядерной энергетики в мирных целях. МИД Ирана подчеркивает, что вся ядерная деятельность Ирана находилась под надзором МАГАТЭ, была полностью "прозрачна". Внешнеполитическое ведомство Ирана, обвинив гендиректора МАГАТЭ в отсутствии "беспристрастности", также заявило, что Тегеран сотрудничает с организацией, а доклад не отражает реального уровня его взаимодействия с МАГАТЭ. Комментируя ряд других положений доклада, МИД Ирана заявил, что в стране нет "каких-либо незадекларированных объектов и незадекларированной (ядерной) деятельности".

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мировая экономика, иран, тегеран, рафаэль гросси, магатэ, мид