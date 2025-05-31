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Трамп повысил пошлины на импорт стали в США до 50%

Трамп повысил пошлины на импорт стали в США до 50% - 31.05.2025, ПРАЙМ

Трамп повысил пошлины на импорт стали в США до 50%

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с целью укрепления американской сталелитейной... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T10:05+0300

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ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. "Мы собираемся ввести 25-процентное увеличение. Мы собираемся поднять пошлины на сталь в США с 25% до 50%, что еще больше укрепит сталелитейную промышленность в США", - заявил Трамп в Пенсильвании на заводе компании US Steel на фоне заключенной с Японией сделки, предусматривающей многомиллиардные инвестиции и сохранение американского контроля над сталелитейным предприятием. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Внешнеторговый суд США в среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Уже в четверг апелляционный суд восстановил действие указов.

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бизнес, мировая экономика, сша, вашингтон, япония, дональд трамп, cnn