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Трамп не ознакомился с законопроектом сенаторов о санкциях против России
Трамп не ознакомился с законопроектом сенаторов о санкциях против России - 31.05.2025, ПРАЙМ
Трамп не ознакомился с законопроектом сенаторов о санкциях против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не ознакомился с законопроектом сенаторов Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Ричарда... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T06:13+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не ознакомился с законопроектом сенаторов Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Ричарда Блюменталя о санкциях против России.
Грэм, известный своей антироссийской риторикой, внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Законопроект был внесен в начале апреля во время интенсивных переговоров между Россией и США о завершении конфликта на Украине.
"Не знаю, мне нужно его увидеть, мы с ним ознакомимся", - ответил Трамп на вопрос журналиста о том, поддерживает ли он законопроект Грэма и Блюменталя.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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Экономика, РОССИЯ, Общество , США, МОСКВА, РФ, Линдси Грэм, Дональд Трамп
Трамп не ознакомился с законопроектом сенаторов о санкциях против России
Трамп заявил, что еще не ознакомился с законопроектом сенаторов Грэма и Блюменталя
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не ознакомился с законопроектом сенаторов Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Ричарда Блюменталя о санкциях против России.
Грэм, известный своей антироссийской риторикой, внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Законопроект был внесен в начале апреля во время интенсивных переговоров между Россией и США о завершении конфликта на Украине.
"Не знаю, мне нужно его увидеть, мы с ним ознакомимся", - ответил Трамп на вопрос журналиста о том, поддерживает ли он законопроект Грэма и Блюменталя.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.