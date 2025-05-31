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Трамп не ознакомился с законопроектом сенаторов о санкциях против России

Трамп не ознакомился с законопроектом сенаторов о санкциях против России - 31.05.2025, ПРАЙМ

Трамп не ознакомился с законопроектом сенаторов о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не ознакомился с законопроектом сенаторов Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Ричарда... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T06:13+0300

2025-05-31T06:13+0300

2025-05-31T06:13+0300

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не ознакомился с законопроектом сенаторов Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Ричарда Блюменталя о санкциях против России. Грэм, известный своей антироссийской риторикой, внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Законопроект был внесен в начале апреля во время интенсивных переговоров между Россией и США о завершении конфликта на Украине. "Не знаю, мне нужно его увидеть, мы с ним ознакомимся", - ответил Трамп на вопрос журналиста о том, поддерживает ли он законопроект Грэма и Блюменталя. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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