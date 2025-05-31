https://1prime.ru/20250531/ukraina-858075698.html

"Игра окончена". В США сообщили Киеву плохие новости

"Игра окончена". В США сообщили Киеву плохие новости - 31.05.2025, ПРАЙМ

"Игра окончена". В США сообщили Киеву плохие новости

Россия не позволит Украине воспользоваться временным прекращением огня для перевооружения. Об этом заявил американский военный аналитик и политолог Марк... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T08:40+0300

2025-05-31T08:40+0300

2025-05-31T09:06+0300

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Россия не позволит Украине воспользоваться временным прекращением огня для перевооружения. Об этом заявил американский военный аналитик и политолог Марк Слебода."Эта игра окончена. Кремль не собирается давать Западу передышку, чтобы снова накачать Украину оружием и позволить киевскому режиму насильно мобилизовать больше людей с улиц как собак", — сказал Слебода в эфире YouTube-канала Rachel Blevins.Эксперт напомнил, что Украина неоднократно срывала все мирные инициативы, предложенные Россией, начиная от Минских соглашений и заканчивая инициативами президента Владимира Путина. По его словам, Киев использовал эти предложения лишь для усиления своих провокаций. Слебода уверен, что конфликт в конечном итоге завершится на условиях России, будь то на поле боя или за столом переговоров.Он заключил, что преимущество в данной ситуации на стороне России, а у западных союзников нет значительных ресурсов для противостояния.В пятницу постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН подтвердил позицию Москвы, заявив, что Россия не позволит Украине перевооружиться под предлогом соглашений о прекращении огня. Небензя также отметил важность устранения коренных причин конфликта для его окончательного разрешения.

https://1prime.ru/20250530/nebenzya-858063843.html

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украина, россия, сша, владимир путин, василий небензя, оон