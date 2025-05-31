Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Страна в петле". На Западе раскрыли печальную судьбу Украины - 31.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250531/ukraina-858075982.html
"Страна в петле". На Западе раскрыли печальную судьбу Украины
"Страна в петле". На Западе раскрыли печальную судьбу Украины - 31.05.2025, ПРАЙМ
"Страна в петле". На Западе раскрыли печальную судьбу Украины
На Западе больше не отрицают неизбежность поражения Украины в ее противостоянии с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T09:05+0300
2025-05-31T09:26+0300
политика
украина
стамбул
ес
запад
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. На Западе больше не отрицают неизбежность поражения Украины в ее противостоянии с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."Если вы посмотрите на то, что происходит, то станет понятно, что Украина находится в большой беде, и даже крупнейшие западные СМИ &lt;…&gt; говорят об этом", — сказал он в эфире YouTube-канала The Duran.Миршаймер отметил, что Россия сейчас располагает наиболее выгодной позицией, позволяющей ей диктовать условия как на поле боя, так и на переговорах, — даже если Украина и Запад утверждают обратное."Эта висящая в петле страна обречена", — заключил эксперт.2 июня пройдет новый раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Москва планирует передать меморандум, касающийся будущего мирного договора, который охватывает все ключевые аспекты для разрешения первопричин конфликта.
https://1prime.ru/20250531/ukraina-858075698.html
украина
стамбул
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, стамбул, ес, запад, россия
Политика, УКРАИНА, Стамбул, ЕС, ЗАПАД, РОССИЯ
09:05 31.05.2025 (обновлено: 09:26 31.05.2025)
 
"Страна в петле". На Западе раскрыли печальную судьбу Украины

Миршаймер: Запад начал признавать, что поражение Украины в конфликте с Россией неизбежно

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. На Западе больше не отрицают неизбежность поражения Украины в ее противостоянии с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Если вы посмотрите на то, что происходит, то станет понятно, что Украина находится в большой беде, и даже крупнейшие западные СМИ <…> говорят об этом", — сказал он в эфире YouTube-канала The Duran.
Миршаймер отметил, что Россия сейчас располагает наиболее выгодной позицией, позволяющей ей диктовать условия как на поле боя, так и на переговорах, — даже если Украина и Запад утверждают обратное.
"Эта висящая в петле страна обречена", — заключил эксперт.
2 июня пройдет новый раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Москва планирует передать меморандум, касающийся будущего мирного договора, который охватывает все ключевые аспекты для разрешения первопричин конфликта.
Американский флаг, Вашингтон, США
"Игра окончена". В США сообщили Киеву плохие новости
08:40
 
ПолитикаУКРАИНАСтамбулЕСЗАПАДРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала