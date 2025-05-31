https://1prime.ru/20250531/ukraina-858075982.html

"Страна в петле". На Западе раскрыли печальную судьбу Украины

"Страна в петле". На Западе раскрыли печальную судьбу Украины - 31.05.2025, ПРАЙМ

"Страна в петле". На Западе раскрыли печальную судьбу Украины

На Западе больше не отрицают неизбежность поражения Украины в ее противостоянии с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T09:05+0300

2025-05-31T09:05+0300

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. На Западе больше не отрицают неизбежность поражения Украины в ее противостоянии с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."Если вы посмотрите на то, что происходит, то станет понятно, что Украина находится в большой беде, и даже крупнейшие западные СМИ <…> говорят об этом", — сказал он в эфире YouTube-канала The Duran.Миршаймер отметил, что Россия сейчас располагает наиболее выгодной позицией, позволяющей ей диктовать условия как на поле боя, так и на переговорах, — даже если Украина и Запад утверждают обратное."Эта висящая в петле страна обречена", — заключил эксперт.2 июня пройдет новый раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Москва планирует передать меморандум, касающийся будущего мирного договора, который охватывает все ключевые аспекты для разрешения первопричин конфликта.

https://1prime.ru/20250531/ukraina-858075698.html

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украина, стамбул, ес, запад, россия