https://1prime.ru/20250531/ukraina-858075982.html
"Страна в петле". На Западе раскрыли печальную судьбу Украины
"Страна в петле". На Западе раскрыли печальную судьбу Украины - 31.05.2025, ПРАЙМ
"Страна в петле". На Западе раскрыли печальную судьбу Украины
На Западе больше не отрицают неизбежность поражения Украины в ее противостоянии с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T09:05+0300
2025-05-31T09:05+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. На Западе больше не отрицают неизбежность поражения Украины в ее противостоянии с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."Если вы посмотрите на то, что происходит, то станет понятно, что Украина находится в большой беде, и даже крупнейшие западные СМИ <…> говорят об этом", — сказал он в эфире YouTube-канала The Duran.Миршаймер отметил, что Россия сейчас располагает наиболее выгодной позицией, позволяющей ей диктовать условия как на поле боя, так и на переговорах, — даже если Украина и Запад утверждают обратное."Эта висящая в петле страна обречена", — заключил эксперт.2 июня пройдет новый раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Москва планирует передать меморандум, касающийся будущего мирного договора, который охватывает все ключевые аспекты для разрешения первопричин конфликта.
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Политика, УКРАИНА, Стамбул, ЕС, ЗАПАД, РОССИЯ
"Страна в петле". На Западе раскрыли печальную судьбу Украины
Миршаймер: Запад начал признавать, что поражение Украины в конфликте с Россией неизбежно
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. На Западе больше не отрицают неизбежность поражения Украины в ее противостоянии с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Если вы посмотрите на то, что происходит, то станет понятно, что Украина находится в большой беде, и даже крупнейшие западные СМИ <…> говорят об этом", — сказал он в эфире
YouTube-канала The Duran.
Миршаймер отметил, что Россия сейчас располагает наиболее выгодной позицией, позволяющей ей диктовать условия как на поле боя, так и на переговорах, — даже если Украина и Запад утверждают обратное.
"Эта висящая в петле страна обречена", — заключил эксперт.
2 июня пройдет новый раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Москва планирует передать меморандум, касающийся будущего мирного договора, который охватывает все ключевые аспекты для разрешения первопричин конфликта.
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