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Уиткофф назвал неприемлемым ответ ХАМАС на предложение США по Газе

Уиткофф назвал неприемлемым ответ ХАМАС на предложение США по Газе - 31.05.2025, ПРАЙМ

Уиткофф назвал неприемлемым ответ ХАМАС на предложение США по Газе

Ответ палестинского движение ХАМАС на предложение США по прекращению огня в секторе Газа полностью неприемлем и отбрасывает стороны переговоров назад, заявил... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T22:22+0300

2025-05-31T22:22+0300

2025-05-31T22:22+0300

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ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Ответ палестинского движение ХАМАС на предложение США по прекращению огня в секторе Газа полностью неприемлем и отбрасывает стороны переговоров назад, заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. "Я получил ответ ХАМАС на предложение США. Он совершенно неприемлем и только отбрасывает нас назад", - говорится в публикации на официальной странице Уиткоффа в социальной сети Х. Спецпосланник добавил, что ХАМАС "должен принять" предложение Вашингтона в качестве основы для переговоров, которые могут начаться на следующей неделе.

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общество , мировая экономика, вашингтон, сша, газа, стив уиткофф