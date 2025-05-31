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Уиткофф назвал неприемлемым ответ ХАМАС на предложение США по Газе - 31.05.2025, ПРАЙМ
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Уиткофф назвал неприемлемым ответ ХАМАС на предложение США по Газе
Уиткофф назвал неприемлемым ответ ХАМАС на предложение США по Газе - 31.05.2025, ПРАЙМ
Уиткофф назвал неприемлемым ответ ХАМАС на предложение США по Газе
Ответ палестинского движение ХАМАС на предложение США по прекращению огня в секторе Газа полностью неприемлем и отбрасывает стороны переговоров назад, заявил... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T22:22+0300
2025-05-31T22:22+0300
политика
общество
мировая экономика
вашингтон
сша
газа
стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Ответ палестинского движение ХАМАС на предложение США по прекращению огня в секторе Газа полностью неприемлем и отбрасывает стороны переговоров назад, заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. "Я получил ответ ХАМАС на предложение США. Он совершенно неприемлем и только отбрасывает нас назад", - говорится в публикации на официальной странице Уиткоффа в социальной сети Х. Спецпосланник добавил, что ХАМАС "должен принять" предложение Вашингтона в качестве основы для переговоров, которые могут начаться на следующей неделе.
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общество , мировая экономика, вашингтон, сша, газа, стив уиткофф
Политика, Общество , Мировая экономика, ВАШИНГТОН, США, Газа, Стив Уиткофф
22:22 31.05.2025
 
Уиткофф назвал неприемлемым ответ ХАМАС на предложение США по Газе

Спецпосланник США Уиткофф: ответ ХАМАС на предложение США по Газе неприемлем

© РИА Новости . Тарек Алиян | Перейти в медиабанкОбстрел зданий в палестинском городе Газа
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости . Тарек Алиян
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ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Ответ палестинского движение ХАМАС на предложение США по прекращению огня в секторе Газа полностью неприемлем и отбрасывает стороны переговоров назад, заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
"Я получил ответ ХАМАС на предложение США. Он совершенно неприемлем и только отбрасывает нас назад", - говорится в публикации на официальной странице Уиткоффа в социальной сети Х.
Спецпосланник добавил, что ХАМАС "должен принять" предложение Вашингтона в качестве основы для переговоров, которые могут начаться на следующей неделе.
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ПолитикаОбществоМировая экономикаВАШИНГТОНСШАГазаСтив Уиткофф
 
 
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