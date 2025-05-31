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Депутат Госдумы посоветовал Зеленскому почитать Достоевского - 31.05.2025, ПРАЙМ
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Депутат Госдумы посоветовал Зеленскому почитать Достоевского
Депутат Госдумы посоветовал Зеленскому почитать Достоевского - 31.05.2025, ПРАЙМ
Депутат Госдумы посоветовал Зеленскому почитать Достоевского
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал Владимиру Зеленскому купить книгу Федора Достоевского "Преступление и наказание", чтобы понять... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T16:16+0300
2025-05-31T16:16+0300
политика
общество
украина
владимир зеленский
госдума
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал Владимиру Зеленскому купить книгу Федора Достоевского "Преступление и наказание", чтобы понять причину своего нравственного падения. Ранее Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что посетил в Киеве литературный фестиваль "Книжный Арсенал" где купил книгу "Убить тирана. История тираноборчества от Цезаря до Каддафи" Альдо Андреа Касси. "Я бы ему рекомендовал купить полезную книгу общепризнанного русского классика Федора Достоевского "Преступление и наказание", которая раскрыла бы его бессовестные глаза на такую проблематику как убийство ради "высшей" цели, а также, каждая ли человеческая жизнь ценна", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, прочтение данной книги помогло бы Зеленскому осознать причину своего нравственного падения, а также найти смелость признать себя виновным в бедности, нищете и безысходности простых граждан Украины.
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общество , украина, владимир зеленский, госдума
Политика, Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, Госдума
16:16 31.05.2025
 
Депутат Госдумы посоветовал Зеленскому почитать Достоевского

Шеремет посоветовал Зеленскому купить книгу Достоевского "Преступление и наказание"

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал Владимиру Зеленскому купить книгу Федора Достоевского "Преступление и наказание", чтобы понять причину своего нравственного падения.
Ранее Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что посетил в Киеве литературный фестиваль "Книжный Арсенал" где купил книгу "Убить тирана. История тираноборчества от Цезаря до Каддафи" Альдо Андреа Касси.
"Я бы ему рекомендовал купить полезную книгу общепризнанного русского классика Федора Достоевского "Преступление и наказание", которая раскрыла бы его бессовестные глаза на такую проблематику как убийство ради "высшей" цели, а также, каждая ли человеческая жизнь ценна", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, прочтение данной книги помогло бы Зеленскому осознать причину своего нравственного падения, а также найти смелость признать себя виновным в бедности, нищете и безысходности простых граждан Украины.
Мэр Киева Виталий Кличко - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
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ПолитикаОбществоУКРАИНАВладимир ЗеленскийГосдума
 
 
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