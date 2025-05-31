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Жительница Мариуполя рассказала, как ее дети вздрагивают от взрывов - 31.05.2025, ПРАЙМ
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Жительница Мариуполя рассказала, как ее дети вздрагивают от взрывов
Жительница Мариуполя рассказала, как ее дети вздрагивают от взрывов - 31.05.2025, ПРАЙМ
Жительница Мариуполя рассказала, как ее дети вздрагивают от взрывов
Жительница Мариуполя Лина Тобот рассказала РИА Новости, что даже спустя три года после окончания боевых действий ее дети все еще вздрагивают от резких звуков,... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T05:28+0300
2025-05-31T05:28+0300
общество
рф
мариуполь
лнр
владимир путин
минобороны рф
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МАРИУПОЛЬ, 31 мая – ПРАЙМ. Жительница Мариуполя Лина Тобот рассказала РИА Новости, что даже спустя три года после окончания боевых действий ее дети все еще вздрагивают от резких звуков, чтобы помочь им и другим людям, она поступила в местный вуз на психолога. Как рассказала Тобот, во время боевых действий в Мариуполе весной 2022 года она с мужем и двумя маленькими детьми находилась в городе. Сначала родители не говорили своим малышам, что происходит, а громкие взрывы объясняли салютами. "Когда младший спал, я ложилась так, чтобы осколки, если будут лететь, то через меня и на ребенка не попадут. У нас в доме не было подвала, и нам приходилось делать сооружение: стол, диван и кровать сверху, такие старыми матрасами вместе с одеялами толстыми накрывали, и все там прятались. Но в какой-то момент, когда мы услышали взрывы и стали кричать детям "идите сюда", они не отреагировали сразу, нам пришлось, конечно, тогда рассказать о том, что вот сейчас война, что вот люди гибнут. Три года прошло, все равно они помнят, они все равно пугаются. Любой хлопок, любой резкий звук, что говорить, даже взрослые, наши родители, они тоже остро реагируют на подобные звуки", - рассказывает Тобот. По ее словам, у своих детей она пока не замечала серьезных проблем после пережитого, но думает, что в будущем им, как и многим другим маленьким и взрослым жителям города, может понадобиться психологическая помощь. "Я сейчас, в данный момент, учусь в Мариупольском государственном университете на третьем курсе на психолога. Я наблюдала за другими людьми, и понимала, что им нужна поддержка. Нужна помощь не только какая-то социально-гуманитарная, физическая, но еще и психологическая помощь. Это повлияло на мой выбор при поступлении на психологию", - рассказала Тобот. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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192
40
192
40
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5
4.7
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общество , рф, мариуполь, лнр, владимир путин, минобороны рф
Общество , РФ, Мариуполь, ЛНР, Владимир Путин, Минобороны РФ
05:28 31.05.2025
 
Жительница Мариуполя рассказала, как ее дети вздрагивают от взрывов

Жительница Мариуполя Тобот: даже спустя три года дети вздрагивают от резких звуков

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МАРИУПОЛЬ, 31 мая – ПРАЙМ. Жительница Мариуполя Лина Тобот рассказала РИА Новости, что даже спустя три года после окончания боевых действий ее дети все еще вздрагивают от резких звуков, чтобы помочь им и другим людям, она поступила в местный вуз на психолога.
Как рассказала Тобот, во время боевых действий в Мариуполе весной 2022 года она с мужем и двумя маленькими детьми находилась в городе. Сначала родители не говорили своим малышам, что происходит, а громкие взрывы объясняли салютами.
"Когда младший спал, я ложилась так, чтобы осколки, если будут лететь, то через меня и на ребенка не попадут. У нас в доме не было подвала, и нам приходилось делать сооружение: стол, диван и кровать сверху, такие старыми матрасами вместе с одеялами толстыми накрывали, и все там прятались. Но в какой-то момент, когда мы услышали взрывы и стали кричать детям "идите сюда", они не отреагировали сразу, нам пришлось, конечно, тогда рассказать о том, что вот сейчас война, что вот люди гибнут. Три года прошло, все равно они помнят, они все равно пугаются. Любой хлопок, любой резкий звук, что говорить, даже взрослые, наши родители, они тоже остро реагируют на подобные звуки", - рассказывает Тобот.
По ее словам, у своих детей она пока не замечала серьезных проблем после пережитого, но думает, что в будущем им, как и многим другим маленьким и взрослым жителям города, может понадобиться психологическая помощь.
"Я сейчас, в данный момент, учусь в Мариупольском государственном университете на третьем курсе на психолога. Я наблюдала за другими людьми, и понимала, что им нужна поддержка. Нужна помощь не только какая-то социально-гуманитарная, физическая, но еще и психологическая помощь. Это повлияло на мой выбор при поступлении на психологию", - рассказала Тобот.
Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
 
ОбществоРФМариупольЛНРВладимир ПутинМинобороны РФ
 
 
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