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Россия дала согласие на прием посла Афганистана

Россия дала согласие на прием посла Афганистана - 01.06.2025, ПРАЙМ

Россия дала согласие на прием посла Афганистана

Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов провел в воскресенье переговоры с главой МИД республики Амиром Ханом Моттаки, в ходе которых вручил ему официальную ноту о | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T21:23+0300

2025-06-01T21:23+0300

2025-06-01T21:23+0300

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов провел в воскресенье переговоры с главой МИД республики Амиром Ханом Моттаки, в ходе которых вручил ему официальную ноту о принятии назначенного посла Афганистана в России сообщил афганский информационный портал Alemarah со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря МИД страны Хафиза Зии Ахмада Такала. По словам Такала, в ходе переговоров обсуждались вопросы развития двусторонних отношений и соглашения, достигнутые на Казанском экономическом форуме. Российский дипломат выразил оптимизм по поводу того, что повышение уровня дипломатических отношений приведет к прогрессу в различных областях двустороннего взаимодействия. Моттаки назвал начало новой главы в отношениях с Российской Федерацией важным и выразил надежду, что в этот временной период обе страны расширят обоюдное сотрудничество в различных областях.

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