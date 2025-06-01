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Россия дала согласие на прием посла Афганистана
Россия дала согласие на прием посла Афганистана - 01.06.2025, ПРАЙМ
Россия дала согласие на прием посла Афганистана
Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов провел в воскресенье переговоры с главой МИД республики Амиром Ханом Моттаки, в ходе которых вручил ему официальную ноту о | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T21:23+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов провел в воскресенье переговоры с главой МИД республики Амиром Ханом Моттаки, в ходе которых вручил ему официальную ноту о принятии назначенного посла Афганистана в России сообщил афганский информационный портал Alemarah со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря МИД страны Хафиза Зии Ахмада Такала. По словам Такала, в ходе переговоров обсуждались вопросы развития двусторонних отношений и соглашения, достигнутые на Казанском экономическом форуме. Российский дипломат выразил оптимизм по поводу того, что повышение уровня дипломатических отношений приведет к прогрессу в различных областях двустороннего взаимодействия. Моттаки назвал начало новой главы в отношениях с Российской Федерацией важным и выразил надежду, что в этот временной период обе страны расширят обоюдное сотрудничество в различных областях.
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Политика, РОССИЯ, АФГАНИСТАН, МОСКВА, РФ, МИД
Россия дала согласие на прием посла Афганистана
Посол РФ в Афганистане Жирнов вручил властям ноту о принятии нового посла
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов провел в воскресенье переговоры с главой МИД республики Амиром Ханом Моттаки, в ходе которых вручил ему официальную ноту о принятии назначенного посла Афганистана в России сообщил афганский информационный портал Alemarah со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря МИД страны Хафиза Зии Ахмада Такала.
По словам Такала, в ходе переговоров обсуждались вопросы развития двусторонних отношений и соглашения, достигнутые на Казанском экономическом форуме. Российский дипломат выразил оптимизм по поводу того, что повышение уровня дипломатических отношений приведет к прогрессу в различных областях двустороннего взаимодействия.
Моттаки назвал начало новой главы в отношениях с Российской Федерацией важным и выразил надежду, что в этот временной период обе страны расширят обоюдное сотрудничество в различных областях.
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