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Россия дала согласие на прием посла Афганистана - 01.06.2025, ПРАЙМ
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Россия дала согласие на прием посла Афганистана
Россия дала согласие на прием посла Афганистана - 01.06.2025, ПРАЙМ
Россия дала согласие на прием посла Афганистана
Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов провел в воскресенье переговоры с главой МИД республики Амиром Ханом Моттаки, в ходе которых вручил ему официальную ноту о | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T21:23+0300
2025-06-01T21:23+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов провел в воскресенье переговоры с главой МИД республики Амиром Ханом Моттаки, в ходе которых вручил ему официальную ноту о принятии назначенного посла Афганистана в России сообщил афганский информационный портал Alemarah со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря МИД страны Хафиза Зии Ахмада Такала. По словам Такала, в ходе переговоров обсуждались вопросы развития двусторонних отношений и соглашения, достигнутые на Казанском экономическом форуме. Российский дипломат выразил оптимизм по поводу того, что повышение уровня дипломатических отношений приведет к прогрессу в различных областях двустороннего взаимодействия. Моттаки назвал начало новой главы в отношениях с Российской Федерацией важным и выразил надежду, что в этот временной период обе страны расширят обоюдное сотрудничество в различных областях.
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россия, афганистан, москва, рф, мид
Политика, РОССИЯ, АФГАНИСТАН, МОСКВА, РФ, МИД
21:23 01.06.2025
 
Россия дала согласие на прием посла Афганистана

Посол РФ в Афганистане Жирнов вручил властям ноту о принятии нового посла

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов провел в воскресенье переговоры с главой МИД республики Амиром Ханом Моттаки, в ходе которых вручил ему официальную ноту о принятии назначенного посла Афганистана в России сообщил афганский информационный портал Alemarah со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря МИД страны Хафиза Зии Ахмада Такала.
По словам Такала, в ходе переговоров обсуждались вопросы развития двусторонних отношений и соглашения, достигнутые на Казанском экономическом форуме. Российский дипломат выразил оптимизм по поводу того, что повышение уровня дипломатических отношений приведет к прогрессу в различных областях двустороннего взаимодействия.
Моттаки назвал начало новой главы в отношениях с Российской Федерацией важным и выразил надежду, что в этот временной период обе страны расширят обоюдное сотрудничество в различных областях.
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