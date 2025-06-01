https://1prime.ru/20250601/anadolu-858097106.html

СМИ: на пакистано-афганской границе задержан один из главарей ИГ*

СМИ: на пакистано-афганской границе задержан один из главарей ИГ* - 01.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: на пакистано-афганской границе задержан один из главарей ИГ*

Одного из главарей "Исламского государства"* задержали на пакистано-афганской границе в результате операции разведслужб, передает турецкое государственное... | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T13:55+0300

2025-06-01T13:55+0300

2025-06-01T13:55+0300

турция

пакистан

афганистан

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АНКАРА, 1 июн - ПРАЙМ. Одного из главарей "Исламского государства"* задержали на пакистано-афганской границе в результате операции разведслужб, передает турецкое государственное агентство Anadolu."В ходе совместной операции разведслужб Турции и Пакистана на границе Пакистана и Афганистана задержан Озгюр Алтун, один главарей ДАИШ* (арабский акроним ИГ* - ред.), разыскиваемый по "оранжевой категории", - говорится в сообщении агентства.Anadolu отмечает, что в результате работы турецкой Национальной разведывательной организации (MİT) были сорваны планы действий ИГ* против Турции, расшифрована вербовка ДАИШ*, и изъяты цифровые материалы, принадлежащие организации, а также планы действий.* Террористическая организация, запрещена в России

https://1prime.ru/20240514/fsb-848135139.html

турция

пакистан

афганистан

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турция, пакистан, афганистан