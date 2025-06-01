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Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной - 01.06.2025, ПРАЙМ
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Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной - 01.06.2025, ПРАЙМ
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной
Помощник президента РФ Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной, передаёт корреспондент РИА... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T21:08+0300
2025-06-01T21:24+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной, передаёт корреспондент РИА Новости. В состав российской делегации, которая прибыла в Стамбул, также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Как ранее сообщил источник РИА Новости в турецком МИД, встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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россия, мировая экономика, рф, украина, стамбул, владимир мединский, сергей лавров, василий небензя, мид, оон
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, УКРАИНА, Стамбул, Владимир Мединский, Сергей Лавров, Василий Небензя, МИД, ООН
21:08 01.06.2025 (обновлено: 21:24 01.06.2025)
 
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

Мединский прибыл в Стамбул во главе делегации для нового раунда переговоров с Украиной

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский общается с журналистами в Стамбуле
Владимир Мединский общается с журналистами в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной, передаёт корреспондент РИА Новости.
В состав российской делегации, которая прибыла в Стамбул, также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Как ранее сообщил источник РИА Новости в турецком МИД, встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Министр обороны Украины Рустем Умеров на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле. - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
Зеленский расширил состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле
19:24
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаРФУКРАИНАСтамбулВладимир МединскийСергей ЛавровВасилий НебензяМИДООН
 
 
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