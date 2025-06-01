https://1prime.ru/20250601/arrive-858102732.html
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной - 01.06.2025, ПРАЙМ
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной
Помощник президента РФ Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной, передаёт корреспондент РИА... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T21:08+0300
2025-06-01T21:08+0300
2025-06-01T21:24+0300
политика
россия
мировая экономика
рф
украина
стамбул
владимир мединский
сергей лавров
василий небензя
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857659004_0:52:2950:1711_1920x0_80_0_0_f6b654e78576e4a7d126588245de5eb2.jpg
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной, передаёт корреспондент РИА Новости. В состав российской делегации, которая прибыла в Стамбул, также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Как ранее сообщил источник РИА Новости в турецком МИД, встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://1prime.ru/20250601/delegates-858101680.html
рф
украина
стамбул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857659004_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_33c54c89c484b5860bc23a4e87827fa3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, украина, стамбул, владимир мединский, сергей лавров, василий небензя, мид, оон
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, УКРАИНА, Стамбул, Владимир Мединский, Сергей Лавров, Василий Небензя, МИД, ООН
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной
Мединский прибыл в Стамбул во главе делегации для нового раунда переговоров с Украиной
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной, передаёт корреспондент РИА Новости.
В состав российской делегации, которая прибыла в Стамбул, также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Как ранее сообщил источник РИА Новости в турецком МИД, встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Зеленский расширил состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле