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Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной - 01.06.2025, ПРАЙМ

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

Помощник президента РФ Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной, передаёт корреспондент РИА... | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T21:08+0300

2025-06-01T21:08+0300

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной, передаёт корреспондент РИА Новости. В состав российской делегации, которая прибыла в Стамбул, также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Как ранее сообщил источник РИА Новости в турецком МИД, встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

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россия, мировая экономика, рф, украина, стамбул, владимир мединский, сергей лавров, василий небензя, мид, оон