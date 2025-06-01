https://1prime.ru/20250601/axios-858101503.html

СМИ: Киев заранее сообщил Белому дому об ударах по объектам в России

СМИ: Киев заранее сообщил Белому дому об ударах по объектам в России - 01.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: Киев заранее сообщил Белому дому об ударах по объектам в России

Украинские власти заранее предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о планируемых ударах по Мурманской и Иркутской областям, сообщает портал... | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T19:19+0300

2025-06-01T19:19+0300

2025-06-01T19:19+0300

общество

иркутская область

украина

москва

дональд трамп

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Украинские власти заранее предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о планируемых ударах по Мурманской и Иркутской областям, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. "Украинский чиновник заявил, что Украина заранее уведомила администрацию Трампа об атаке", - говорится в статье. Источник добавил, что украинские спецслужбы панировали атаку больше года.

https://1prime.ru/20250601/terakt-858100832.html

иркутская область

украина

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общество , иркутская область, украина, москва, дональд трамп