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СМИ: Киев заранее сообщил Белому дому об ударах по объектам в России - 01.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Киев заранее сообщил Белому дому об ударах по объектам в России
СМИ: Киев заранее сообщил Белому дому об ударах по объектам в России - 01.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Киев заранее сообщил Белому дому об ударах по объектам в России
Украинские власти заранее предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о планируемых ударах по Мурманской и Иркутской областям, сообщает портал... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T19:19+0300
2025-06-01T19:19+0300
общество
иркутская область
украина
москва
дональд трамп
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Украинские власти заранее предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о планируемых ударах по Мурманской и Иркутской областям, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. "Украинский чиновник заявил, что Украина заранее уведомила администрацию Трампа об атаке", - говорится в статье. Источник добавил, что украинские спецслужбы панировали атаку больше года.
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иркутская область
украина
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общество , иркутская область, украина, москва, дональд трамп
Общество , Иркутская область, УКРАИНА, МОСКВА, Дональд Трамп
19:19 01.06.2025
 
СМИ: Киев заранее сообщил Белому дому об ударах по объектам в России

Axios: Киев заранее предупредил администрацию Трампа о планируемых ударах по России

© РИА Новости . Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкЗабор у Белого дома в Вашингтоне станет выше
Забор у Белого дома в Вашингтоне станет выше - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Михаил Тургиев
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Украинские власти заранее предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о планируемых ударах по Мурманской и Иркутской областям, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
"Украинский чиновник заявил, что Украина заранее уведомила администрацию Трампа об атаке", - говорится в статье.
Источник добавил, что украинские спецслужбы панировали атаку больше года.
Здание Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать аэродромы в пяти регионах
18:29
 
ОбществоИркутская областьУКРАИНАМОСКВАДональд Трамп
 
 
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