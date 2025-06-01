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Глава Минфина США объяснил политику в отношении Китая - 01.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава Минфина США объяснил политику в отношении Китая
Глава Минфина США объяснил политику в отношении Китая - 01.06.2025, ПРАЙМ
Глава Минфина США объяснил политику в отношении Китая
США не стремятся к отделению своей экономики от Китая, но намерены снижать риски, якобы исходящие со стороны КНР, заявил глава американского минфина Скотт... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T18:05+0300
2025-06-01T18:05+0300
экономика
мировая экономика
финансы
китай
вашингтон
сша
скотт бессент
дональд трамп
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 1 июн - ПРАЙМ. США не стремятся к отделению своей экономики от Китая, но намерены снижать риски, якобы исходящие со стороны КНР, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. "Что мы стараемся сделать - это снизить риски. Мы не хотим отделяться, но нам нужно снизить риски", - сообщил он в интервью телеканалу CBS News, комментируя экономические и торговые отношения Вашингтона и Пекина. Бессент подчеркнул, что речь идет в том числе о сферах полупроводников, медикаментов и других товарах, а также о редкоземельных металлах и критических минералах. Министр финансов США добавил, что рассчитывает на скорый разговор американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для обсуждения отношений двух стран.
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мировая экономика, финансы, китай, вашингтон, сша, скотт бессент, дональд трамп, си цзиньпин
Экономика, Мировая экономика, Финансы, КИТАЙ, ВАШИНГТОН, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
18:05 01.06.2025
 
Глава Минфина США объяснил политику в отношении Китая

Глава Минфина США Бессент: США не хотят отделяться от Китая, но намерены снизить риски

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
© AFP / Wang Zhao
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ВАШИНГТОН, 1 июн - ПРАЙМ. США не стремятся к отделению своей экономики от Китая, но намерены снижать риски, якобы исходящие со стороны КНР, заявил глава американского минфина Скотт Бессент.
"Что мы стараемся сделать - это снизить риски. Мы не хотим отделяться, но нам нужно снизить риски", - сообщил он в интервью телеканалу CBS News, комментируя экономические и торговые отношения Вашингтона и Пекина.
Бессент подчеркнул, что речь идет в том числе о сферах полупроводников, медикаментов и других товарах, а также о редкоземельных металлах и критических минералах. Министр финансов США добавил, что рассчитывает на скорый разговор американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для обсуждения отношений двух стран.
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ЭкономикаМировая экономикаФинансыКИТАЙВАШИНГТОНСШАСкотт БессентДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
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