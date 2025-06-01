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В Брянской области расчистили железнодорожные пути
В Брянской области расчистили железнодорожные пути - 01.06.2025, ПРАЙМ
В Брянской области расчистили железнодорожные пути
Железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области, где обрушился мост, расчищены, сообщил губернатор Александр Богомаз. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T22:46+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области, где обрушился мост, расчищены, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Железнодорожные пути в Выгоничском районе расчищены", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что работы по ликвидации последствий продолжаются. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
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Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Александр Бастрыкин, СК РФ
В Брянской области расчистили железнодорожные пути
Богомаз: железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области расчищены
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области, где обрушился мост, расчищены, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Железнодорожные пути в Выгоничском районе расчищены", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Богомаз добавил, что работы по ликвидации последствий продолжаются.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
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