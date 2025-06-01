https://1prime.ru/20250601/britaniya-858094240.html

"Послание Москве". Глава минобороны Британии выступил с дерзким заявлением

"Послание Москве". Глава минобороны Британии выступил с дерзким заявлением - 01.06.2025, ПРАЙМ

"Послание Москве". Глава минобороны Британии выступил с дерзким заявлением

Великобритания готова к возможному вооруженному столкновению с Россией, заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили. | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T11:35+0300

2025-06-01T11:35+0300

2025-06-01T11:35+0300

политика

великобритания

запад

владимир путин

нато

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/76356/42/763564299_0:0:4535:2551_1920x0_80_0_0_be4b43e3fdf854db869149c4e30408ce.jpg

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Великобритания готова к возможному вооруженному столкновению с Россией, заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили. "Это послание Москве. Британия укрепляет свои вооруженные силы, а также и промышленную базу. Это часть нашей готовности сражаться, если потребуется", — передает его слова Daily Express.Накануне министр сообщил, что к 2034 году Соединенное Королевство планирует увеличить оборонные расходы до трех процентов ВВП. Он также выразил уверенность в том, что страна сможет достичь этого показателя.В последнее время на Западе все чаще обсуждаются сценарии прямого вооруженного столкновения между НАТО и Россией. Отмечается возросшая активность у западных границ России, при этом военный блок расширяет свои инициативы, объясняя это "сдерживанием российской агрессии".

https://1prime.ru/20250601/telegraph-858093555.html

великобритания

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, запад, владимир путин, нато, россия