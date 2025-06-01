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"Послание Москве". Глава минобороны Британии выступил с дерзким заявлением - 01.06.2025, ПРАЙМ
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"Послание Москве". Глава минобороны Британии выступил с дерзким заявлением
"Послание Москве". Глава минобороны Британии выступил с дерзким заявлением - 01.06.2025, ПРАЙМ
"Послание Москве". Глава минобороны Британии выступил с дерзким заявлением
Великобритания готова к возможному вооруженному столкновению с Россией, заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T11:35+0300
2025-06-01T11:35+0300
политика
великобритания
запад
владимир путин
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россия
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Великобритания готова к возможному вооруженному столкновению с Россией, заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили. "Это послание Москве. Британия укрепляет свои вооруженные силы, а также и промышленную базу. Это часть нашей готовности сражаться, если потребуется", — передает его слова Daily Express.Накануне министр сообщил, что к 2034 году Соединенное Королевство планирует увеличить оборонные расходы до трех процентов ВВП. Он также выразил уверенность в том, что страна сможет достичь этого показателя.В последнее время на Западе все чаще обсуждаются сценарии прямого вооруженного столкновения между НАТО и Россией. Отмечается возросшая активность у западных границ России, при этом военный блок расширяет свои инициативы, объясняя это "сдерживанием российской агрессии".
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великобритания, запад, владимир путин, нато, россия
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин, НАТО, РОССИЯ
11:35 01.06.2025
 
"Послание Москве". Глава минобороны Британии выступил с дерзким заявлением

Глава минобороны Великобритании Хили: страна готова к столкновению с Россией

© fotolia.com / samottТауэрский мост в Лондоне
Тауэрский мост в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
© fotolia.com / samott
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Великобритания готова к возможному вооруженному столкновению с Россией, заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили.
"Это послание Москве. Британия укрепляет свои вооруженные силы, а также и промышленную базу. Это часть нашей готовности сражаться, если потребуется", — передает его слова Daily Express.
Накануне министр сообщил, что к 2034 году Соединенное Королевство планирует увеличить оборонные расходы до трех процентов ВВП. Он также выразил уверенность в том, что страна сможет достичь этого показателя.
В последнее время на Западе все чаще обсуждаются сценарии прямого вооруженного столкновения между НАТО и Россией. Отмечается возросшая активность у западных границ России, при этом военный блок расширяет свои инициативы, объясняя это "сдерживанием российской агрессии".
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
СМИ: Британия планирует приобрести семь тысяч единиц дальнобойного оружия
10:32
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯЗАПАДВладимир ПутинНАТОРОССИЯ
 
 
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