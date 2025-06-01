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"Послание Москве". Глава минобороны Британии выступил с дерзким заявлением
"Послание Москве". Глава минобороны Британии выступил с дерзким заявлением - 01.06.2025, ПРАЙМ
"Послание Москве". Глава минобороны Британии выступил с дерзким заявлением
Великобритания готова к возможному вооруженному столкновению с Россией, заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T11:35+0300
2025-06-01T11:35+0300
2025-06-01T11:35+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Великобритания готова к возможному вооруженному столкновению с Россией, заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили. "Это послание Москве. Британия укрепляет свои вооруженные силы, а также и промышленную базу. Это часть нашей готовности сражаться, если потребуется", — передает его слова Daily Express.Накануне министр сообщил, что к 2034 году Соединенное Королевство планирует увеличить оборонные расходы до трех процентов ВВП. Он также выразил уверенность в том, что страна сможет достичь этого показателя.В последнее время на Западе все чаще обсуждаются сценарии прямого вооруженного столкновения между НАТО и Россией. Отмечается возросшая активность у западных границ России, при этом военный блок расширяет свои инициативы, объясняя это "сдерживанием российской агрессии".
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Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин, НАТО, РОССИЯ
"Послание Москве". Глава минобороны Британии выступил с дерзким заявлением
Глава минобороны Великобритании Хили: страна готова к столкновению с Россией
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Великобритания готова к возможному вооруженному столкновению с Россией, заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили.
"Это послание Москве. Британия укрепляет свои вооруженные силы, а также и промышленную базу. Это часть нашей готовности сражаться, если потребуется", — передает его слова Daily Express
.
Накануне министр сообщил, что к 2034 году Соединенное Королевство планирует увеличить оборонные расходы до трех процентов ВВП. Он также выразил уверенность в том, что страна сможет достичь этого показателя.
В последнее время на Западе все чаще обсуждаются сценарии прямого вооруженного столкновения между НАТО и Россией. Отмечается возросшая активность у западных границ России, при этом военный блок расширяет свои инициативы, объясняя это "сдерживанием российской агрессии".
СМИ: Британия планирует приобрести семь тысяч единиц дальнобойного оружия