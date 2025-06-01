https://1prime.ru/20250601/cbs-858102339.html
Источники опровергли публикации, что Белый дом заранее знал об атаках ВСУ
Источники опровергли публикации, что Белый дом заранее знал об атаках ВСУ - 01.06.2025, ПРАЙМ
Источники опровергли публикации, что Белый дом заранее знал об атаках ВСУ
Администрация президента США Дональда Трампа не знала о предстоящих украинских атаках по Мурманской, Иркутской и другим областям России в воскресенье, сообщает... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T20:21+0300
2025-06-01T20:21+0300
2025-06-01T20:22+0300
политика
россия
сша
украина
амурская область
дональд трамп
cbs
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75729/12/757291211_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_fa4d8af35fa761a83666d6f92869de39.jpg
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа не знала о предстоящих украинских атаках по Мурманской, Иркутской и другим областям России в воскресенье, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в Белом доме. Ранее портал Axios сообщил, что украинские власти заранее предупредили администрацию Трампа о планируемых ударах по территории России. Однако позднее портал скорректировал свою публикацию, в которой теперь говорится, что Украина не направляла предупреждений в США. "Хотя представители Белого дома отказались комментировать атаку, источники в администрации сообщили CBS в воскресенье, что Белый дом не знал о предстоящей атаке", - говорится в сообщении телеканала. Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
https://1prime.ru/20250601/terakt-858100832.html
сша
украина
амурская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75729/12/757291211_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_d7760921c66ae5a5409503555f6d3e4f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, амурская область, дональд трамп, cbs
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Амурская область, Дональд Трамп, CBS
Источники опровергли публикации, что Белый дом заранее знал об атаках ВСУ
CBS: Белый дом не знал о планируемых атаках Украины по Мурманской и Иркутской областям
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа не знала о предстоящих украинских атаках по Мурманской, Иркутской и другим областям России в воскресенье, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в Белом доме.
Ранее портал Axios сообщил, что украинские власти заранее предупредили администрацию Трампа о планируемых ударах по территории России. Однако позднее портал скорректировал свою публикацию, в которой теперь говорится, что Украина не направляла предупреждений в США.
"Хотя представители Белого дома отказались комментировать атаку, источники в администрации сообщили CBS в воскресенье, что Белый дом не знал о предстоящей атаке", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать аэродромы в пяти регионах