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Источники опровергли публикации, что Белый дом заранее знал об атаках ВСУ - 01.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250601/cbs-858102339.html
Источники опровергли публикации, что Белый дом заранее знал об атаках ВСУ
Источники опровергли публикации, что Белый дом заранее знал об атаках ВСУ - 01.06.2025, ПРАЙМ
Источники опровергли публикации, что Белый дом заранее знал об атаках ВСУ
Администрация президента США Дональда Трампа не знала о предстоящих украинских атаках по Мурманской, Иркутской и другим областям России в воскресенье, сообщает... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T20:21+0300
2025-06-01T20:22+0300
политика
россия
сша
украина
амурская область
дональд трамп
cbs
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа не знала о предстоящих украинских атаках по Мурманской, Иркутской и другим областям России в воскресенье, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в Белом доме. Ранее портал Axios сообщил, что украинские власти заранее предупредили администрацию Трампа о планируемых ударах по территории России. Однако позднее портал скорректировал свою публикацию, в которой теперь говорится, что Украина не направляла предупреждений в США. "Хотя представители Белого дома отказались комментировать атаку, источники в администрации сообщили CBS в воскресенье, что Белый дом не знал о предстоящей атаке", - говорится в сообщении телеканала. Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
https://1prime.ru/20250601/terakt-858100832.html
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россия, сша, украина, амурская область, дональд трамп, cbs
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Амурская область, Дональд Трамп, CBS
20:21 01.06.2025 (обновлено: 20:22 01.06.2025)
 
Источники опровергли публикации, что Белый дом заранее знал об атаках ВСУ

CBS: Белый дом не знал о планируемых атаках Украины по Мурманской и Иркутской областям

*Белый дом
*Белый дом
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа не знала о предстоящих украинских атаках по Мурманской, Иркутской и другим областям России в воскресенье, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в Белом доме.
Ранее портал Axios сообщил, что украинские власти заранее предупредили администрацию Трампа о планируемых ударах по территории России. Однако позднее портал скорректировал свою публикацию, в которой теперь говорится, что Украина не направляла предупреждений в США.
"Хотя представители Белого дома отказались комментировать атаку, источники в администрации сообщили CBS в воскресенье, что Белый дом не знал о предстоящей атаке", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Здание Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать аэродромы в пяти регионах
18:29
 
ПолитикаРОССИЯСШАУКРАИНААмурская областьДональд ТрампCBS
 
 
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