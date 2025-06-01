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В Иркутской области закрыли движение на трассе Р-255

В Иркутской области закрыли движение на трассе Р-255 - 01.06.2025, ПРАЙМ

В Иркутской области закрыли движение на трассе Р-255

Движение на трассе Р-255 "Сибирь" в районе 1794-го километра в Иркутской области осуществляется через поселок Новомальтинский, сообщает Госавтоинспекция по... | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T18:08+0300

2025-06-01T18:08+0300

2025-06-01T18:08+0300

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ИРКУТСК, 1 июн - ПРАЙМ. Движение на трассе Р-255 "Сибирь" в районе 1794-го километра в Иркутской области осуществляется через поселок Новомальтинский, сообщает Госавтоинспекция по региону. Ранее Кобзев сообщал об атаке дронов в поселке Средний Усольского района Иркутской области. Экстренные службы работают на месте ЧП. Источником, откуда вылетели дроны, стала фура. По словам губернатора, она блокирована и уничтожена. Кобзев призвал не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото работы ПВО. Он прибыл к месту атаки, где прошло оперативное совещание с руководством города и района. По данным Госавтоинспекции, на 1794-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" вблизи поселка Средний Усольского района закрыто движение для всех видов автотранспорта. "Госавтоинспекция Иркутской области информирует о закрытии движения автотранспорта на участке трассы Р-255 "Сибирь". Движение легкового и пассажирского транспорта осуществляется через поселок Новомальтинск по региональной дороге, проходящей параллельно федеральной трассе", - говорится в сообщении. На месте работают экипажи Госавтоинспекции. Водителей просят соблюдать сигналы регулировщиков, скоростной режим и не совершать остановок без экстренной необходимости в районе указанного участка.

https://1prime.ru/20250601/drone-858097820.html

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бизнес, общество , россия, иркутская область