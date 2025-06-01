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Трамп предрек крах американской экономике в случае отмены пошлин - 01.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп предрек крах американской экономике в случае отмены пошлин
Трамп предрек крах американской экономике в случае отмены пошлин - 01.06.2025, ПРАЙМ
Трамп предрек крах американской экономике в случае отмены пошлин
Президент США Дональд Трамп предрек крах американской экономике в случае отмены в суде действия введенных им импортных пошлин. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T22:16+0300
2025-06-01T22:16+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 1 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп предрек крах американской экономике в случае отмены в суде действия введенных им импортных пошлин. "Если каким-то образом суды вынесут решение против нас по пошлинам, чего не ожидается, то это позволит другим странам держать нашу в заложниках с их антиамериканскими пошлинами, которые они будут использовать против нас. Это будет означать экономический крах Соединенных Штатов Америки!" - написал американский лидер в социальной сети Truth Social. В субботу газета Politico со ссылкой на источники сообщала о том, что администрация Трампа готовит план действий на случай очередной приостановки по решению суда введенных Вашингтоном повышенных импортных пошлин. Как отмечалось, уже в июне апелляционный суд в США вновь рассмотрит вопрос о законности действий Белого дома и юристы ожидают, что повышенные импортные пошлины могут быть снова отменены. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Внешнеторговый суд США в среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Уже в четверг апелляционный суд восстановил действие указов.
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мировая экономика, сша, вашингтон, китай, дональд трамп, politico, cnn
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, КИТАЙ, Дональд Трамп, Politico, CNN
22:16 01.06.2025
 
Трамп предрек крах американской экономике в случае отмены пошлин

Трамп предрек крах американской экономике в случае отмены импортных пошлин судом

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 1 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп предрек крах американской экономике в случае отмены в суде действия введенных им импортных пошлин.
"Если каким-то образом суды вынесут решение против нас по пошлинам, чего не ожидается, то это позволит другим странам держать нашу в заложниках с их антиамериканскими пошлинами, которые они будут использовать против нас. Это будет означать экономический крах Соединенных Штатов Америки!" - написал американский лидер в социальной сети Truth Social.
В субботу газета Politico со ссылкой на источники сообщала о том, что администрация Трампа готовит план действий на случай очередной приостановки по решению суда введенных Вашингтоном повышенных импортных пошлин.
Как отмечалось, уже в июне апелляционный суд в США вновь рассмотрит вопрос о законности действий Белого дома и юристы ожидают, что повышенные импортные пошлины могут быть снова отменены.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Внешнеторговый суд США в среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Уже в четверг апелляционный суд восстановил действие указов.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
Трамп повысил пошлины на импорт стали в США до 50%
Вчера, 10:05
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАВАШИНГТОНКИТАЙДональд ТрампPoliticoCNN
 
 
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