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Международный день защиты детей

Международный день защиты детей - 01.06.2025, ПРАЙМ

Международный день защиты детей

Международный день защиты детей отмечается в воскресенье. | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T00:56+0300

2025-06-01T00:56+0300

2025-06-01T00:56+0300

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Международный день защиты детей отмечается в воскресенье. Ниже приводится справочная информация. Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже (Франция) решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году. Эту инициативу поддержала Организация Объединенных Наций (ООН) и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которую вошли статьи, призывающие родителей, государственные органы, местные власти и правительства, неправительственные организации признать изложенные в них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению. Декларация носила лишь рекомендательный характер и не имела обязательной силы. 20 ноября 1989 года ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Документ вступил силу 2 сентября 1990 года, был ратифицирован СССР 13 июня 1990 года. Вопросы улучшения положения детей, семей с детьми являются приоритетными в государственной социальной политике России. Согласно Конституции РФ, в стране обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Указом президента РФ от 9 октября 2007 года была утверждена Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, направленная на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране. В марте 2025 года правительство РФ утвердило Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей в России до 2036 года. Стратегия нацелена на решение комплекса задач, выполнение которых позволит добиться увеличения показателя рождаемости и создать условия для роста и развития детей. Одно из важных направлений – совершенствование помощи родителям, а также будущим мамам и папам. В том числе, в части расширения для них возможности совмещать работу и учебу с рождением и воспитанием детей, улучшения их жилищных условий. Продолжится повышение качества и доступности медицинской помощи – с акцентом на укрепление системы охраны материнства и детства, профилактику заболеваний, особенно тех, которые влияют на репродуктивное здоровье. В 2019-2024 годах реализовывался национальный проект "Демография", который состоял из пяти федеральных проектов, затрагивающих поддержку семей с детьми, содействие занятости женщин, имеющих детей, в том числе обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей до трех лет. Итогами проекта стали увеличение числа многодетных семей (их стало почти 2,5 миллиона, а число детей в них возросло на 30%), система поддержки от момента ожидания ребенка до его 17-летия (единое пособие ежемесячно получали родители свыше 10 миллионов детей), создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях (в эксплуатацию введены 1679 детских садов на 245,9 тысячи мест, более 18 тысяч мест было создано в частных дошкольных организациях). На смену "Демографии" пришел национальный проект "Семья", который продлится до 2030 года и главной целью которого является увеличение числа семей с детьми, в том числе многодетных, укрепление семейных ценностей. В национальный проект входят пять федеральных проектов, в том числе "Поддержка семьи", направленный на увеличение числа семей с детьми, "Многодетная семья", целью которого является увеличение количества многодетных семей, "Охрана материнства и детства", ориентированный на повышение качества и доступности медицинской помощи гражданам, планирующим ребенка, беременным женщинам, детям, укрепление репродуктивного здоровья граждан. Права детей в России защищает Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 года. Закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией РФ, в целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка. По указу президента в России, в 2009 году в целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка был учрежден институт уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ. В России предусмотрены различные меры поддержки семей с детьми. В 2007 году был введен материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось). С 1 января 2020 года право на материнский капитал также имеют семьи, в которых родился первый ребенок. В феврале 2025 года программа материнского капитала была продлена до конца 2030 года. Право на материнский капитал возникает только у родителей, имеющих российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином РФ по рождению. В 2025 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 690 266,95 рубля, на второго ребенка – 912 162,09 рубля (если семья ранее не получала маткапитал на первого ребенка) либо 221 895,14 рубля (если семьи уже использовали сертификат на первого). В некоторых регионах выплачивают дополнительный региональный маткапитал при рождении ребенка. Правила и условия зависят от места жительства. Среди других мер поддержки – единое пособие на детей, сумма которого определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого; выплата из маткапитала на ребенка до трех лет; ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка (пособие назначается, если среднедушевой доход семьи менее двукратной величины прожиточного минимума по региону); единовременное пособие при рождении ребенка; выплаты в размере 450 тысяч рублей многодетным семьям на погашение ипотеки. С 2024 года родители сохраняют право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода из декретного отпуска до достижения им возраста полутора лет. В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о Стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года. Стратегия относит изменение представлений о традиционных семейных ценностях к основным угрозам безопасности детей в России. В документе также указывается опасность радикальных и экстремистских проявлений, отмечена опасность преступлений и правонарушений, направленных против детей или совершаемых детьми или с их участием. В тексте особо отмечено дестабилизирующее влияние на подростков потребление наркотиков, психотропных веществ и алкоголя. В 2024 году Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них. Ранее в России не было единого подхода к определению статуса многодетной семьи, он не закреплялся законодательно. Теперь же, согласно документу, многодетной семьей в РФ является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно. Соцподдержка многодетным семьям будет оказываться вплоть до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии прохождения им обучения в очной форме. Многодетным семьям гарантируется предоставление государственных пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей, поддержка в сфере трудовых отношений, право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории всей страны. Кроме того, многодетным родителям предоставляется право на получение дополнительного профессионального образования, а многодетным матерям – на досрочное назначение страховой пенсии. По данным Росстата на 1 января 2023 года, численность детей в возрасте до 15 лет в России составляет 25,5 миллиона человек (без учета Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей). Согласно данным Росстата, в 2024 году число родившихся детей в России сократилось на 3,4% и составило 1,222 миллиона (1,265 миллиона в 2023 году). В статистике не учитывались четыре новых региона. Коэффициент рождаемости (число родившихся в расчете на одну тысячу человек населения) в РФ снизился в 2024 году до 8,4 с 8,7 по итогам 2023 года. По данным правительства РФ, в 2024 году суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,40. По мнению экспертов, демографический спад, который наблюдается в России в последние годы, связан с демографической ямой конца 1990-х годов. Большая часть рожениц – представительницы малочисленных поколений 1990-х годов, к тому же средний возраст рождения первенцев увеличивается, что сокращает возможность рождения последующих детей. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, количество женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться еще длительное время. Она отметила, что начало прироста количества женщин в возрасте 20-29 лет ожидается с 2028 года. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. Это следует из подписанного указа "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". За последние десять лет в России более чем в два раза снизилась детская смертность. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, это обусловлено прежде всего снижением младенческой смертности. По данным на декабрь 2024 года, показатель младенческой смертности в России составил 4,0 на тысячу родившихся живыми (по итогам 2023 года этот показатель был на уровне 4,2, по итогам 2022 года – 4,5, по итогам 2021 года – 4,4, в 2020 году – 4,5, в 2019 году – 4,8). По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в России отмечается положительная динамика по сокращению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по устройству их в семьи. По данным Минпросвещения России, по итогам 2024 года общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в РФ составила 340 055 человек (2023 год – 358 006 человек, 2022 год – 375 699 человек, 2021 год – 390 949 человек, 2020 год – 406 138 человек). В 2024 году было принято на воспитание в семьи 60 991 такой ребенок, 2181 ребенок был усыновлен. В России 2024 год был объявлен Годом семьи. Ключевыми задачами мероприятий по проведению в России Года семьи явились создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных и многопоколенных семей, формирование здоровой моды на многодетную семью. Одним из достижений Года семьи стал старт уникальной программы – скрининга репродуктивного здоровья женщин и мужчин с 18 до 45 лет в рамках диспансеризации. В День защиты детей по всей стране традиционно проходят праздничные мероприятия.

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