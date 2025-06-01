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Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры

Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры - 01.06.2025, ПРАЙМ

Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры

Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры, сообщил РИА Новости источник. | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T15:59+0300

2025-06-01T15:59+0300

2025-06-01T15:59+0300

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры, сообщил РИА Новости источник. "Вылетела", - сказал источник, отвечая на вопрос, вылетела ли делегация РФ в Стамбул. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

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россия, мировая экономика, стамбул, рф, украина, владимир мединский, сергей лавров, василий небензя, оон