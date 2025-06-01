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Дорогу к обрушенному мосту в Брянской области перекрыли
Дорогу к обрушенному мосту в Брянской области перекрыли - 01.06.2025, ПРАЙМ
Дорогу к обрушенному мосту в Брянской области перекрыли
ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Дорогу к обрушенному мосту в Выгоничском районе Брянской области перекрыли за пять километров от места... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T06:09+0300
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Дорогу к обрушенному мосту в Выгоничском районе Брянской области перекрыли за пять километров от места происшествия, передает корреспондент РИА Новости.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они направляют автомобили в объезд.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69, среди них трое детей.
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Дорогу к обрушенному мосту в Брянской области перекрыли
Дорогу к обрушенному мосту в Брянской области перекрыли за пять километров
ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - РИА Новости. Дорогу к обрушенному мосту в Выгоничском районе Брянской области перекрыли за пять километров от места происшествия, передает корреспондент РИА Новости.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они направляют автомобили в объезд.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69, среди них трое детей.