https://1prime.ru/20250601/drone-858097820.html

Дроны атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях

Дроны атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях - 01.06.2025, ПРАЙМ

Дроны атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях

Губернаторы Иркутской и Мурманской областей сообщили об атаках БПЛА. | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T14:42+0300

2025-06-01T14:42+0300

2025-06-01T15:14+0300

происшествия

иркутская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846845061_2:0:1904:1070_1920x0_80_0_0_950d86e0a8e279a40ba48d98d14f07d0.jpg

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Губернаторы Иркутской и Мурманской областей сообщили об атаках БПЛА."На данный момент известно, что это была атака дронов на военную часть", — написал глава Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.Он отметил, что точное число БПЛА пока не известно. На место прибыли оперативные и силовые службы: ФСБ, МЧС, Росгвардия, организован оперштаб.По данным губернатора, дроны были запущены из фуры, ее уже блокировали.В Мурманской области "осуществлен налет вражеских беспилотников", работает ПВО, правоохранители и экстренные службы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Чибис.Он призвал жителей сохранять спокойствие и не выкладывать фото- и видеоматериалы в соцсетях.Минувшей ночью в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший пассажирский поезд Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Возбуждено уголовное дело.Кроме того, на однопутном перегоне Остапово — Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. Травму ноги получил машинист, больше никто не пострадал.

https://1prime.ru/20250601/mzhd-858095482.html

иркутская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иркутская область