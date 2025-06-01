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Дроны атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях
Дроны атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях - 01.06.2025, ПРАЙМ
Дроны атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях
Губернаторы Иркутской и Мурманской областей сообщили об атаках БПЛА. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T14:42+0300
2025-06-01T14:42+0300
2025-06-01T15:14+0300
происшествия
иркутская область
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Губернаторы Иркутской и Мурманской областей сообщили об атаках БПЛА."На данный момент известно, что это была атака дронов на военную часть", — написал глава Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.Он отметил, что точное число БПЛА пока не известно. На место прибыли оперативные и силовые службы: ФСБ, МЧС, Росгвардия, организован оперштаб.По данным губернатора, дроны были запущены из фуры, ее уже блокировали.В Мурманской области "осуществлен налет вражеских беспилотников", работает ПВО, правоохранители и экстренные службы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Чибис.Он призвал жителей сохранять спокойствие и не выкладывать фото- и видеоматериалы в соцсетях.Минувшей ночью в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший пассажирский поезд Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Возбуждено уголовное дело.Кроме того, на однопутном перегоне Остапово — Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. Травму ноги получил машинист, больше никто не пострадал.
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иркутская область
Происшествия, Иркутская область
Дроны атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях
Власти Мурманской и Иркутской областей сообщили об атаках БПЛА
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Губернаторы Иркутской и Мурманской областей сообщили об атаках БПЛА.
"На данный момент известно, что это была атака дронов на военную часть", — написал глава Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что точное число БПЛА пока не известно. На место прибыли оперативные и силовые службы: ФСБ, МЧС, Росгвардия, организован оперштаб.
По данным губернатора, дроны были запущены из фуры, ее уже блокировали.
В Мурманской области "осуществлен налет вражеских беспилотников", работает ПВО, правоохранители и экстренные службы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Чибис.
Он призвал жителей сохранять спокойствие и не выкладывать фото- и видеоматериалы в соцсетях.
Минувшей ночью в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший пассажирский поезд Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Возбуждено уголовное дело.
Кроме того, на однопутном перегоне Остапово — Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. Травму ноги получил машинист, больше никто не пострадал.
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