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Эксперты рассказали, чем грозит остановка производства титана в Казахстане

Эксперты рассказали, чем грозит остановка производства титана в Казахстане - 01.06.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, чем грозит остановка производства титана в Казахстане

Возможная остановка производства титана на Усть-Каменогорском титано-магниевом комбинате (УКТМК) в Казахстане может привести к росту цен на металл в мире... | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T13:15+0300

2025-06-01T13:15+0300

2025-06-01T13:15+0300

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Возможная остановка производства титана на Усть-Каменогорском титано-магниевом комбинате (УКТМК) в Казахстане может привести к росту цен на металл в мире примерно на 20-25%, а также к серьезным перебоям в поставках, считают опрошенные РИА Новости эксперты. В конце мая администрация Восточно-Казахстанской области сообщила, что на территории АО "УК ТМК" зафиксирован выброс неизвестного вещества, на место прибыли представители местных властей и специалисты для выяснения обстоятельств и оценки возможной угрозы. Ранее на комбинате проводилась внеплановая профилактическая чистка системы конденсации хлорирующей установки. "Остановка УКТМК способна вызвать на глобальном рынке подъем цен на титан на 20-25%: мощности по его выпуску почти во всех странах-продуцентах этого цветного металла полностью загружены и никто, кроме России, не может компенсировать выпадающие с рынка объемы казахского титана", - такое мнение высказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Он отметил, что в таком случае ключевые потребители УКТМК - Boeing и Airbus - могут столкнуться с серьезными перебоями в снабжении титаном, пойти на сдвиг планов по производству самолетов или даже не выполнить обязательства по ранее заключенным контрактам. "В подобных условиях для Boeing и Airbus было бы правильным пересмотреть ранее принятые решения о прекращении закупок титана в России, так как в противном случае они рискуют влететь в большие убытки", - добавил эксперт. Аналогичного мнения придерживается заведующая лабораторией лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. "Потеря любого крупного участника этого рынка, например в случае перебоев в производстве УКТМК, во-первых, приведет к росту мировой цены на металл ... Во-вторых, вынудит компании-партнеры УКТМК (такие как Boeing, Airbus, General Electric и другие) выстраивать новые цепочки поставки титана", - сказала она. По мнению аналитика, выстраивание новых каналов поставки титана займет долгое время, также могут возникнуть вопросы к качеству продукции у новых поставщиков. "Для авиационной отрасли любые такие сбои в производстве могут быть критичными, сдерживать введение в эксплуатацию новых самолетов, приносить убытки авиакомпаниям, что неблагоприятно на фоне увеличения за год к апрелю 2025 года авиационного пассажиропотока на 8%", - добавила Левашенко. В марте 2022 года Boeing объявила о прекращении закупок титана из России, позже о таком намерении заявила Airbus. В сентябре 2023 года министерство торговли США включило российскую компанию "ВСМПО-Ависма", крупнейшего в мире производителя титана, в санкционный черный список. В феврале прошлого года Канада также ввела ограничения против российской компании. Однако уже в апреле канадские власти разрешили Airbus временное проведение операций с корпорацией.

https://1prime.ru/20250508/titan-857390417.html

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промышленность, бизнес, казахстан, сша, airbus, boeing, general electric