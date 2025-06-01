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Фицо выступил против запрета поставок российских энергоресурсов в ЕС - 01.06.2025, ПРАЙМ
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Фицо выступил против запрета поставок российских энергоресурсов в ЕС
Фицо выступил против запрета поставок российских энергоресурсов в ЕС - 01.06.2025, ПРАЙМ
Фицо выступил против запрета поставок российских энергоресурсов в ЕС
Словакия будет проводить активную работу так, чтобы защитить свои интересы в вопросе запрета поставок энергоресурсов из РФ в Европейский союз, заявил... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T14:09+0300
2025-06-01T14:09+0300
энергетика
мировая экономика
словакия
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БРАТИСЛАВА, 1 июн - ПРАЙМ. Словакия будет проводить активную работу так, чтобы защитить свои интересы в вопросе запрета поставок энергоресурсов из РФ в Европейский союз, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. “Правительство Словакии начало интенсивную коммуникацию по вопросу законодательства, связанному с repowering, говорю сейчас о полной остановке поставок нефти, газа и ядерного топлива из России в Европейский союз. Мы снова назвали эту идею Европейской комиссии вредной, идеологической и наносящей ущерб конкурентоспособности Европейского союза. Но мы не закончим только этими заявлениями. Наши люди ведут интенсивную коммуникацию, мы приступим к подготовке этого законодательства так, чтобы, где это возможно, отвоевать что-то для Словакии”, - сказал Фицо на пресс-конференции в воскресенье. Он отметил, что как глава правительства Словакии не может поддержать, например, остановку поставок из РФ ядерного топлива в Евросоюз. “Это бы означало поставить под угрозу работу наших АЭС”, - заключил Фицо. Премьер Словакии отметил, что его правительство будет активным в вопросах, связанных с интересами республики, и не будет “проводить политику подчиненного”. В конце мая Фицо сообщил, что, возможно, удастся добиться определенных уступок со стороны Европейской комиссии в вопросе запрета поставок энергоресурсов из РФ в Европейский союз. Во время визита в Москву по случаю Дня Победы Фицо заявил, что Словакия использует право вето при намерении Евросоюза полностью запретить поставки энергоресурсов из России. Он тогда отметил, что остановка поставок газа из РФ вызовет нестабильность, а нефтеперерабатывающие заводы были построены для работы с российской нефтью, и остановка может вызвать технические проблемы. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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мировая экономика, словакия, рф, роберт фицо, ес, ек
Энергетика, Мировая экономика, СЛОВАКИЯ, РФ, Роберт Фицо, ЕС, ЕК
14:09 01.06.2025
 
Фицо выступил против запрета поставок российских энергоресурсов в ЕС

Фицо: Словакия против полного запрета поставок российских энергоресурсов в ЕС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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БРАТИСЛАВА, 1 июн - ПРАЙМ. Словакия будет проводить активную работу так, чтобы защитить свои интересы в вопросе запрета поставок энергоресурсов из РФ в Европейский союз, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
“Правительство Словакии начало интенсивную коммуникацию по вопросу законодательства, связанному с repowering, говорю сейчас о полной остановке поставок нефти, газа и ядерного топлива из России в Европейский союз. Мы снова назвали эту идею Европейской комиссии вредной, идеологической и наносящей ущерб конкурентоспособности Европейского союза. Но мы не закончим только этими заявлениями. Наши люди ведут интенсивную коммуникацию, мы приступим к подготовке этого законодательства так, чтобы, где это возможно, отвоевать что-то для Словакии”, - сказал Фицо на пресс-конференции в воскресенье.
Он отметил, что как глава правительства Словакии не может поддержать, например, остановку поставок из РФ ядерного топлива в Евросоюз. “Это бы означало поставить под угрозу работу наших АЭС”, - заключил Фицо.
Премьер Словакии отметил, что его правительство будет активным в вопросах, связанных с интересами республики, и не будет “проводить политику подчиненного”.
В конце мая Фицо сообщил, что, возможно, удастся добиться определенных уступок со стороны Европейской комиссии в вопросе запрета поставок энергоресурсов из РФ в Европейский союз.
Во время визита в Москву по случаю Дня Победы Фицо заявил, что Словакия использует право вето при намерении Евросоюза полностью запретить поставки энергоресурсов из России. Он тогда отметил, что остановка поставок газа из РФ вызовет нестабильность, а нефтеперерабатывающие заводы были построены для работы с российской нефтью, и остановка может вызвать технические проблемы.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
Фицо раскрыл позицию Евросоюза по российским энергоресурсам
28 мая, 23:01
 
ЭнергетикаМировая экономикаСЛОВАКИЯРФРоберт ФицоЕСЕК
 
 
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