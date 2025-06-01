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Названы города с самым щедрым чеком на детские украшения

Названы города с самым щедрым чеком на детские украшения - 01.06.2025, ПРАЙМ

Названы города с самым щедрым чеком на детские украшения

Самыми щедрыми на детские украшения оказались жители Сочи и Ростова-на-Дону, где средний чек составил 8,2 тысячи и 7 тысяч рублей соответственно, подсчитали для | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T07:25+0300

2025-06-01T07:25+0300

2025-06-01T07:25+0300

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Самыми щедрыми на детские украшения оказались жители Сочи и Ростова-на-Дону, где средний чек составил 8,2 тысячи и 7 тысяч рублей соответственно, подсчитали для РИА Новости специалисты ювелирного холдинга Sokolov. "Самыми щедрыми на ювелирные подарки оказались жители Сочи, где средний чек составил 8,2 тысячи рублей - это на 34% больше, чем в прошлом году. На втором месте - Ростов-на-Дону с чеком в 7 тысяч рублей (+23%), на третьем - Калининград (6,3 тысячи рублей, +34%)", - говорится в исследовании, проведенном в преддверии Дня защиты детей. Изучались данные за вторую половина мая 2025 года и такой же период год назад. Также в топ-5 вошли Москва и Омск со средними чеками 5,47 тысячи рублей и 5,4 тысячи рублей соответственно. Средний чек по России составил 4,9 тысячи рублей. Отмечается, что наиболее востребованными ювелирными подарками ко Дню защиты детей остаются серьги, подвески и кольца. Кроме того, россияне приобретали серебряные ложки и погремушки. Среди металлов для ювелирных украшений лидируют серебро, красное золото и золоченое серебро, а среди вставок - фианиты и другие недрагоценные элементы.

москва

сочи

ростов-на-дону

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, общество , москва, сочи, ростов-на-дону, sokolov