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Названы города с самым щедрым чеком на детские украшения - 01.06.2025, ПРАЙМ
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Названы города с самым щедрым чеком на детские украшения
Названы города с самым щедрым чеком на детские украшения - 01.06.2025, ПРАЙМ
Названы города с самым щедрым чеком на детские украшения
Самыми щедрыми на детские украшения оказались жители Сочи и Ростова-на-Дону, где средний чек составил 8,2 тысячи и 7 тысяч рублей соответственно, подсчитали для | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T07:25+0300
2025-06-01T07:25+0300
бизнес
финансы
общество
москва
сочи
ростов-на-дону
sokolov
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Самыми щедрыми на детские украшения оказались жители Сочи и Ростова-на-Дону, где средний чек составил 8,2 тысячи и 7 тысяч рублей соответственно, подсчитали для РИА Новости специалисты ювелирного холдинга Sokolov. "Самыми щедрыми на ювелирные подарки оказались жители Сочи, где средний чек составил 8,2 тысячи рублей - это на 34% больше, чем в прошлом году. На втором месте - Ростов-на-Дону с чеком в 7 тысяч рублей (+23%), на третьем - Калининград (6,3 тысячи рублей, +34%)", - говорится в исследовании, проведенном в преддверии Дня защиты детей. Изучались данные за вторую половина мая 2025 года и такой же период год назад. Также в топ-5 вошли Москва и Омск со средними чеками 5,47 тысячи рублей и 5,4 тысячи рублей соответственно. Средний чек по России составил 4,9 тысячи рублей. Отмечается, что наиболее востребованными ювелирными подарками ко Дню защиты детей остаются серьги, подвески и кольца. Кроме того, россияне приобретали серебряные ложки и погремушки. Среди металлов для ювелирных украшений лидируют серебро, красное золото и золоченое серебро, а среди вставок - фианиты и другие недрагоценные элементы.
москва
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, финансы, общество , москва, сочи, ростов-на-дону, sokolov
Бизнес, Финансы, Общество , МОСКВА, СОЧИ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, Sokolov
07:25 01.06.2025
 
Названы города с самым щедрым чеком на детские украшения

Sokolov: Сочи и Ростов-на-Дону стали самыми щедрыми на детские украшения

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Самыми щедрыми на детские украшения оказались жители Сочи и Ростова-на-Дону, где средний чек составил 8,2 тысячи и 7 тысяч рублей соответственно, подсчитали для РИА Новости специалисты ювелирного холдинга Sokolov.
"Самыми щедрыми на ювелирные подарки оказались жители Сочи, где средний чек составил 8,2 тысячи рублей - это на 34% больше, чем в прошлом году. На втором месте - Ростов-на-Дону с чеком в 7 тысяч рублей (+23%), на третьем - Калининград (6,3 тысячи рублей, +34%)", - говорится в исследовании, проведенном в преддверии Дня защиты детей. Изучались данные за вторую половина мая 2025 года и такой же период год назад.
Также в топ-5 вошли Москва и Омск со средними чеками 5,47 тысячи рублей и 5,4 тысячи рублей соответственно. Средний чек по России составил 4,9 тысячи рублей.
Отмечается, что наиболее востребованными ювелирными подарками ко Дню защиты детей остаются серьги, подвески и кольца. Кроме того, россияне приобретали серебряные ложки и погремушки.
Среди металлов для ювелирных украшений лидируют серебро, красное золото и золоченое серебро, а среди вставок - фианиты и другие недрагоценные элементы.
 
БизнесФинансыОбществоМОСКВАСОЧИРОСТОВ-НА-ДОНУSokolov
 
 
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