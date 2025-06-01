https://1prime.ru/20250601/goroda-858090797.html
Названы города с самым щедрым чеком на детские украшения
Названы города с самым щедрым чеком на детские украшения - 01.06.2025, ПРАЙМ
Названы города с самым щедрым чеком на детские украшения
Самыми щедрыми на детские украшения оказались жители Сочи и Ростова-на-Дону, где средний чек составил 8,2 тысячи и 7 тысяч рублей соответственно, подсчитали для | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T07:25+0300
2025-06-01T07:25+0300
2025-06-01T07:25+0300
бизнес
финансы
общество
москва
сочи
ростов-на-дону
sokolov
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858090797.jpg?1748751908
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Самыми щедрыми на детские украшения оказались жители Сочи и Ростова-на-Дону, где средний чек составил 8,2 тысячи и 7 тысяч рублей соответственно, подсчитали для РИА Новости специалисты ювелирного холдинга Sokolov.
"Самыми щедрыми на ювелирные подарки оказались жители Сочи, где средний чек составил 8,2 тысячи рублей - это на 34% больше, чем в прошлом году. На втором месте - Ростов-на-Дону с чеком в 7 тысяч рублей (+23%), на третьем - Калининград (6,3 тысячи рублей, +34%)", - говорится в исследовании, проведенном в преддверии Дня защиты детей. Изучались данные за вторую половина мая 2025 года и такой же период год назад.
Также в топ-5 вошли Москва и Омск со средними чеками 5,47 тысячи рублей и 5,4 тысячи рублей соответственно. Средний чек по России составил 4,9 тысячи рублей.
Отмечается, что наиболее востребованными ювелирными подарками ко Дню защиты детей остаются серьги, подвески и кольца. Кроме того, россияне приобретали серебряные ложки и погремушки.
Среди металлов для ювелирных украшений лидируют серебро, красное золото и золоченое серебро, а среди вставок - фианиты и другие недрагоценные элементы.
москва
сочи
ростов-на-дону
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, общество , москва, сочи, ростов-на-дону, sokolov
Бизнес, Финансы, Общество , МОСКВА, СОЧИ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, Sokolov
Названы города с самым щедрым чеком на детские украшения
Sokolov: Сочи и Ростов-на-Дону стали самыми щедрыми на детские украшения
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Самыми щедрыми на детские украшения оказались жители Сочи и Ростова-на-Дону, где средний чек составил 8,2 тысячи и 7 тысяч рублей соответственно, подсчитали для РИА Новости специалисты ювелирного холдинга Sokolov.
"Самыми щедрыми на ювелирные подарки оказались жители Сочи, где средний чек составил 8,2 тысячи рублей - это на 34% больше, чем в прошлом году. На втором месте - Ростов-на-Дону с чеком в 7 тысяч рублей (+23%), на третьем - Калининград (6,3 тысячи рублей, +34%)", - говорится в исследовании, проведенном в преддверии Дня защиты детей. Изучались данные за вторую половина мая 2025 года и такой же период год назад.
Также в топ-5 вошли Москва и Омск со средними чеками 5,47 тысячи рублей и 5,4 тысячи рублей соответственно. Средний чек по России составил 4,9 тысячи рублей.
Отмечается, что наиболее востребованными ювелирными подарками ко Дню защиты детей остаются серьги, подвески и кольца. Кроме того, россияне приобретали серебряные ложки и погремушки.
Среди металлов для ювелирных украшений лидируют серебро, красное золото и золоченое серебро, а среди вставок - фианиты и другие недрагоценные элементы.