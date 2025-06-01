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На "Госуслугах" ввели усиленную электронную подпись - 01.06.2025, ПРАЙМ
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На "Госуслугах" ввели усиленную электронную подпись
На "Госуслугах" ввели усиленную электронную подпись - 01.06.2025, ПРАЙМ
На "Госуслугах" ввели усиленную электронную подпись
Подача заявления о снятии самозапрета на кредит на "Госуслугах" теперь будет осуществляться только с использованием усиленной квалифицированной электронной... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T00:20+0300
2025-06-01T00:20+0300
общество
экономика
москва
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Подача заявления о снятии самозапрета на кредит на "Госуслугах" теперь будет осуществляться только с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, которая обладает повышенной степенью защиты и надежности - соответствующая норма закона вступает в силу с 1 июня. Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта 2025 года. Он разработан в целях защиты граждан от мошенничества – например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по состоянию на начало мая самозапрет на кредиты установили 10,3 миллиона россиян. Для установления или снятия запрета гражданин может бесплатно любое количество раз подать соответствующее заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ) через МФЦ, причем независимо от места жительства или пребывания, или через единый портал госуслуг. В зависимости от времени подачи заявления (до или после 22.00) информация о введении или снятии запрета вносится в кредитную историю в день его подачи или на следующий день. Сам запрет начинает действовать на следующий день после включения информации о нем в кредитную историю. А снятие запрета произойдет на второй день после включения информации о нем в кредитную историю.
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общество , москва
Общество , Экономика, МОСКВА
00:20 01.06.2025
 
На "Госуслугах" ввели усиленную электронную подпись

С 1 июня на "Госуслугах" будет действовать усиленная квалифицированная электронная подпись

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Подача заявления о снятии самозапрета на кредит на "Госуслугах" теперь будет осуществляться только с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, которая обладает повышенной степенью защиты и надежности - соответствующая норма закона вступает в силу с 1 июня.
Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта 2025 года. Он разработан в целях защиты граждан от мошенничества – например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии.
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по состоянию на начало мая самозапрет на кредиты установили 10,3 миллиона россиян.
Для установления или снятия запрета гражданин может бесплатно любое количество раз подать соответствующее заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ) через МФЦ, причем независимо от места жительства или пребывания, или через единый портал госуслуг.
В зависимости от времени подачи заявления (до или после 22.00) информация о введении или снятии запрета вносится в кредитную историю в день его подачи или на следующий день. Сам запрет начинает действовать на следующий день после включения информации о нем в кредитную историю. А снятие запрета произойдет на второй день после включения информации о нем в кредитную историю.
 
ЭкономикаОбществоМОСКВА
 
 
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