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Платформа обратной связи для предпринимателей заработала по всей России

Платформа обратной связи для предпринимателей заработала по всей России - 01.06.2025, ПРАЙМ

Платформа обратной связи для предпринимателей заработала по всей России

Платформа обратной связи для предпринимателей на портале "Госуслуги" заработала по всей России, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему... | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T22:45+0300

2025-06-01T22:45+0300

2025-06-01T22:45+0300

россия

москва

госдума

единая россия

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Платформа обратной связи для предпринимателей на портале "Госуслуги" заработала по всей России, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ( "Единая Россия"). "Бизнес в России получил ещё один рабочий инструмент для взаимодействия с государством: платформа обратной связи на портале "Госуслуги" теперь функционирует по всей стране. Это означает, что любой предприниматель — вне зависимости от региона — может обратиться к властям напрямую, не тратя время на бюрократию и поиски нужного контактного лица. Ранее подобная оперативность была характерна, в основном, для обращений граждан. Теперь и бизнес может рассчитывать на системный канал коммуникации, в рамках которого запрос не просто направляется "в никуда", а автоматически распределяется по компетенции между ответственными структурами", - сказал Говырин. По словам депутата, с момента запуска платформы в сентябре 2024 года было подано 1,7 тысячи обращений, среди тем лидируют вопросы о разрешительной документации и механизмах поддержки. Он отметил, что простой запрос рассматривается в течение пяти дней, если обращение требует анализа документов, срок увеличивается до 19 дней, а в случае нарушений прав предпринимателя — до 30 дней. Говырин подчеркнул, что это устанавливает понятные рамки для взаимодействия, придавая ему характер сервисного процесса. "Новое цифровое решение встроено в инфраструктуру "Госуслуг" и доступно также через сайты региональных ведомств, муниципалитетов, инвестиционных порталов и в мобильном приложении. Удобство доступа и логика маршрутизации обращений в значительной степени обусловлены классификатором, который уже на этапе подачи определяет, в чьей зоне ответственности находится вопрос. Это исключает задержки, вызванные "хождением по инстанциям", - рассказал парламентарий. Он сообщил, что сейчас ведётся активная доработка платформы, помимо расширения каналов подачи обращений, прорабатываются механизмы обратного уведомления, чтобы предприниматель знал не только срок, но и этапы прохождения своего обращения. Также, по словам депутата, разрабатывается единая аналитическая система, которая позволит отслеживать повторы и типовые проблемы в регионах, выявляя узкие места в регулировании или администрировании, что создаёт основу для корректировок на уровне региональных нормативных актов. "Платформа уже интегрируется с другими цифровыми сервисами, включая системы сопровождения инвестпроектов, реестры проверок и агрегаторы мер поддержки. Предполагается, что в будущем она станет основным шлюзом для связи бизнеса с органами власти — единым входом во все уровни взаимодействия. Сейчас это не просто возможность написать в администрацию. Это точка входа в цифровую экосистему, где бизнес не выступает просителем, а включается в диалог с государством как полноправный участник процессов", - добавил Говырин. Он отметил, что поддержка бизнеса в целом является одним из основных приоритетов Госдумы и правительства. "На заседании правительственной комиссии было отмечено, что численность занятых в малом и среднем бизнесе уже превысила 30 миллионов человек, и поставленные президентом ориентиры по этому показателю были достигнуты досрочно. Власти намерены продолжать развивать инфраструктуру поддержки, включая строительство новых промышленных и технологических парков, реализацию программ льготного кредитования, а также выход компаний на зарубежные рынки. В частности, в 2025 году стартовала программа инвестиционных займов с лимитом в 100 миллиардов рублей в год, уже выдано более 100 миллиардов через гарантийные организации", - подчеркнул депутат. По его словам, планируется расширение критериев, по которым бизнес может получить статус малого или среднего предприятия, что даст доступ к мерам поддержки большему числу компаний. "Кроме того, разрабатываются отдельные меры для участников СВО, которые после демобилизации планируют заняться предпринимательством. Так цифровые решения идут рука об руку с институциональными мерами и усиливают общую инфраструктуру поддержки предпринимательства в России", - заключил парламентарий.

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россия, москва, госдума, единая россия