https://1prime.ru/20250601/grigorenko-858097661.html
Правительство проработает второй пакет мер против кибермошенничества
Правительство проработает второй пакет мер против кибермошенничества - 01.06.2025, ПРАЙМ
Правительство проработает второй пакет мер против кибермошенничества
Правительство РФ прорабатывает второй пакет мер против кибермошенничества, он предусматривает уголовную и административную ответственность для мошенников,... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T14:35+0300
2025-06-01T14:35+0300
2025-06-01T14:35+0300
финансы
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дмитрий григоренко
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ прорабатывает второй пакет мер против кибермошенничества, он предусматривает уголовную и административную ответственность для мошенников, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко. "Сейчас правительство прорабатывает второй пакет мер, направленный на ужесточение борьбы с мошенничеством. Если до этого мы использовали в основном технические и информационные инструменты, то теперь также предусматриваем уголовную и административную ответственность для мошенников", - сказал Григоренко, его слова привели в аппарате. Он напомнил, что 1 июня вступил в силу закон по борьбе с мошенниками. Ряд положений уже заработал, другие начнут действовать в августе и сентябре - например, возможность ввести самозапрет на международные звонки и спам-обзвоны. "Наша цель - не просто точечные изменения, а создание многоуровневой системы защиты, которая минимизирует риски для граждан и усложнит реализацию мошеннических схем", - подчеркнул Григоренко. С 1 июня вступил в силу федеральный закон по защите граждан от мошенников. Так, заработал запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Кроме того, больше не отправляются сообщения с кодом доступа к "Госуслугам" во время разговора по телефону. Также передать свою сим-карту теперь можно только близким родственникам.
https://1prime.ru/20250305/cyberfraud-855505049.html
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финансы, рф, дмитрий григоренко
Финансы, РФ, Дмитрий Григоренко
Правительство проработает второй пакет мер против кибермошенничества
Григоренко: правительство прорабатывает второй пакет мер против кибермошенничества
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ прорабатывает второй пакет мер против кибермошенничества, он предусматривает уголовную и административную ответственность для мошенников, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко.
"Сейчас правительство прорабатывает второй пакет мер, направленный на ужесточение борьбы с мошенничеством. Если до этого мы использовали в основном технические и информационные инструменты, то теперь также предусматриваем уголовную и административную ответственность для мошенников", - сказал Григоренко, его слова привели в аппарате.
Он напомнил, что 1 июня вступил в силу закон по борьбе с мошенниками. Ряд положений уже заработал, другие начнут действовать в августе и сентябре - например, возможность ввести самозапрет на международные звонки и спам-обзвоны.
"Наша цель - не просто точечные изменения, а создание многоуровневой системы защиты, которая минимизирует риски для граждан и усложнит реализацию мошеннических схем", - подчеркнул Григоренко.
С 1 июня вступил в силу федеральный закон по защите граждан от мошенников. Так, заработал запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Кроме того, больше не отправляются сообщения с кодом доступа к "Госуслугам" во время разговора по телефону. Также передать свою сим-карту теперь можно только близким родственникам.
Путин поручил правительству принять срочные меры против кибермошенников