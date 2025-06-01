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Глава МИД Ирана обсудил с Гросси доклад МАГАТЭ по ядерной деятельности - 01.06.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Ирана обсудил с Гросси доклад МАГАТЭ по ядерной деятельности
Глава МИД Ирана обсудил с Гросси доклад МАГАТЭ по ядерной деятельности - 01.06.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Ирана обсудил с Гросси доклад МАГАТЭ по ядерной деятельности
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси доклад организации по поводу ядерной деятельности Тегерана, сообщило министерство... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T00:26+0300
2025-06-01T00:26+0300
энергетика
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экономика
иран
тегеран
франция
рафаэль гросси
магатэ
мид
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ТЕГЕРАН, 1 июн - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси доклад организации по поводу ядерной деятельности Тегерана, сообщило министерство иностранных дел Ирана. Ведомство отметило, что стороны в ходе разговора рассмотрели развитие ситуации вокруг переговоров по ядерной тематике и вопросу снятия санкций, а также обсудили новый доклад агентства. "Глава МИД Ирана... потребовал от гендиректора МАГАТЭ отражать положение дел таким образом, чтобы это не стало объектом злоупотребления некоторых сторон этой международной организации", - говорится в сообщении МИД Ирана в Telegram-канале. Аракчи также заявил гендиректору МАГАТЭ, что Иран в случае "неподобающих действий" со стороны европейских стран в ходе заседания совета управляющих МАГАТЭ на предстоящей неделе даст ответ. Ранее, как передавало агентство Франс Пресс, МАГАТЭ заявило, что Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60%, и назвало сотрудничество исламской республики с международным агентством "менее чем удовлетворительным". Иран заявил, что считает доклад МАГАТЭ политизированным, а также предупредил о возможных мерах, если докладом будут злоупотреблять. Тегеран также обвинил Францию, Великобританию, Германию и США в отсутствии "искренности" их усилий в достижении соглашения по иранской ядерной программе.
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мировая экономика, иран, тегеран, франция, рафаэль гросси, магатэ, мид
Энергетика, Мировая экономика, Экономика, ИРАН, Тегеран, ФРАНЦИЯ, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, МИД
00:26 01.06.2025
 
Глава МИД Ирана обсудил с Гросси доклад МАГАТЭ по ядерной деятельности

Глава МИД Ирана Аракчи обсудил с Гросси доклад МАГАТЭ по ядерной деятельности Тегерана

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ТЕГЕРАН, 1 июн - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси доклад организации по поводу ядерной деятельности Тегерана, сообщило министерство иностранных дел Ирана.
Ведомство отметило, что стороны в ходе разговора рассмотрели развитие ситуации вокруг переговоров по ядерной тематике и вопросу снятия санкций, а также обсудили новый доклад агентства.
"Глава МИД Ирана... потребовал от гендиректора МАГАТЭ отражать положение дел таким образом, чтобы это не стало объектом злоупотребления некоторых сторон этой международной организации", - говорится в сообщении МИД Ирана в Telegram-канале.
Аракчи также заявил гендиректору МАГАТЭ, что Иран в случае "неподобающих действий" со стороны европейских стран в ходе заседания совета управляющих МАГАТЭ на предстоящей неделе даст ответ.
Ранее, как передавало агентство Франс Пресс, МАГАТЭ заявило, что Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60%, и назвало сотрудничество исламской республики с международным агентством "менее чем удовлетворительным".
Иран заявил, что считает доклад МАГАТЭ политизированным, а также предупредил о возможных мерах, если докладом будут злоупотреблять. Тегеран также обвинил Францию, Великобританию, Германию и США в отсутствии "искренности" их усилий в достижении соглашения по иранской ядерной программе.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаИРАНТегеранФРАНЦИЯРафаэль ГроссиМАГАТЭМИД
 
 
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