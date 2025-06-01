https://1prime.ru/20250601/grossja-858089066.html

Глава МИД Ирана обсудил с Гросси доклад МАГАТЭ по ядерной деятельности

Глава МИД Ирана обсудил с Гросси доклад МАГАТЭ по ядерной деятельности - 01.06.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Ирана обсудил с Гросси доклад МАГАТЭ по ядерной деятельности

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси доклад организации по поводу ядерной деятельности Тегерана, сообщило министерство... | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T00:26+0300

2025-06-01T00:26+0300

2025-06-01T00:26+0300

энергетика

мировая экономика

экономика

иран

тегеран

франция

рафаэль гросси

магатэ

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858089066.jpg?1748726795

ТЕГЕРАН, 1 июн - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси доклад организации по поводу ядерной деятельности Тегерана, сообщило министерство иностранных дел Ирана. Ведомство отметило, что стороны в ходе разговора рассмотрели развитие ситуации вокруг переговоров по ядерной тематике и вопросу снятия санкций, а также обсудили новый доклад агентства. "Глава МИД Ирана... потребовал от гендиректора МАГАТЭ отражать положение дел таким образом, чтобы это не стало объектом злоупотребления некоторых сторон этой международной организации", - говорится в сообщении МИД Ирана в Telegram-канале. Аракчи также заявил гендиректору МАГАТЭ, что Иран в случае "неподобающих действий" со стороны европейских стран в ходе заседания совета управляющих МАГАТЭ на предстоящей неделе даст ответ. Ранее, как передавало агентство Франс Пресс, МАГАТЭ заявило, что Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60%, и назвало сотрудничество исламской республики с международным агентством "менее чем удовлетворительным". Иран заявил, что считает доклад МАГАТЭ политизированным, а также предупредил о возможных мерах, если докладом будут злоупотреблять. Тегеран также обвинил Францию, Великобританию, Германию и США в отсутствии "искренности" их усилий в достижении соглашения по иранской ядерной программе.

иран

тегеран

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, тегеран, франция, рафаэль гросси, магатэ, мид