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В США заявили, что Гарвард получал сотни миллионов долларов от Китая
В США заявили, что Гарвард получал сотни миллионов долларов от Китая - 01.06.2025, ПРАЙМ
В США заявили, что Гарвард получал сотни миллионов долларов от Китая
Власти США полагают, что Гарвардский университет получал сотни миллионов долларов от КНР в виде платы за обучение студентов, а также закреплял у себя приоритеты | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T19:36+0300
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ВАШИНГТОН, 1 июн - ПРАЙМ. Власти США полагают, что Гарвардский университет получал сотни миллионов долларов от КНР в виде платы за обучение студентов, а также закреплял у себя приоритеты Коммунистической партии Китая (КПК), заявила американский министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. "Я не знаю точных цифр, сотни и сотни миллионов долларов, потому что эти иностранные студенты годами платили полную стоимость обучения, плюс получались гранты за участие и программы, которые в конечном счете финансировал Китай", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News. По словам Ноэм, подобные "связи" вызывают глубокую обеспокоенность со стороны Вашингтона. Она добавила, что уже тысячи студентов из КНР якобы прошли обучение в США, "отняв возможности у американских студентов". "Гарвард закреплял приоритеты Коммунистической партии Китая и студентов в своем кампусе… Они позволили их студентам участвовать в полувоенных активностях, поддерживали их, а также передавали информацию нашему врагу - коммунистическому Китаю", - заявила американский министр. Администрация президента США Дональда Трампа ранее лишила Гарвард грантов более чем на 2 миллиарда долларов, затем запретила принимать иностранных студентов, а нынешних потребовала перевести. Трамп заявил, что Гарвард получает государственное финансирование, но 31% его студентов - иностранцы, чьи государства не помогают учебному заведению финансово. Американцам отказывают в пользу приезжих студентов, заявил Трамп и потребовал списки иностранцев, пообещав дальнейшее сокращение финансирования.
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Политика, Мировая экономика, Общество , США, КИТАЙ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Гарвардский университет, Fox News
В США заявили, что Гарвард получал сотни миллионов долларов от Китая
Министр внутренней безопасности США Ноэм: Гарвард получал сотни миллионов долларов от КНР
ВАШИНГТОН, 1 июн - ПРАЙМ. Власти США полагают, что Гарвардский университет получал сотни миллионов долларов от КНР в виде платы за обучение студентов, а также закреплял у себя приоритеты Коммунистической партии Китая (КПК), заявила американский министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.
"Я не знаю точных цифр, сотни и сотни миллионов долларов, потому что эти иностранные студенты годами платили полную стоимость обучения, плюс получались гранты за участие и программы, которые в конечном счете финансировал Китай", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News.
По словам Ноэм, подобные "связи" вызывают глубокую обеспокоенность со стороны Вашингтона. Она добавила, что уже тысячи студентов из КНР якобы прошли обучение в США, "отняв возможности у американских студентов".
"Гарвард закреплял приоритеты Коммунистической партии Китая и студентов в своем кампусе… Они позволили их студентам участвовать в полувоенных активностях, поддерживали их, а также передавали информацию нашему врагу - коммунистическому Китаю", - заявила американский министр.
Администрация президента США Дональда Трампа ранее лишила Гарвард грантов более чем на 2 миллиарда долларов, затем запретила принимать иностранных студентов, а нынешних потребовала перевести. Трамп заявил, что Гарвард получает государственное финансирование, но 31% его студентов - иностранцы, чьи государства не помогают учебному заведению финансово. Американцам отказывают в пользу приезжих студентов, заявил Трамп и потребовал списки иностранцев, пообещав дальнейшее сокращение финансирования.
СМИ: американские университеты хотят избежать участи Гарварда