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В США заявили, что Гарвард получал сотни миллионов долларов от Китая

В США заявили, что Гарвард получал сотни миллионов долларов от Китая - 01.06.2025, ПРАЙМ

В США заявили, что Гарвард получал сотни миллионов долларов от Китая

Власти США полагают, что Гарвардский университет получал сотни миллионов долларов от КНР в виде платы за обучение студентов, а также закреплял у себя приоритеты | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T19:36+0300

2025-06-01T19:36+0300

2025-06-01T19:36+0300

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мировая экономика

общество

сша

китай

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дональд трамп

гарвардский университет

fox news

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ВАШИНГТОН, 1 июн - ПРАЙМ. Власти США полагают, что Гарвардский университет получал сотни миллионов долларов от КНР в виде платы за обучение студентов, а также закреплял у себя приоритеты Коммунистической партии Китая (КПК), заявила американский министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. "Я не знаю точных цифр, сотни и сотни миллионов долларов, потому что эти иностранные студенты годами платили полную стоимость обучения, плюс получались гранты за участие и программы, которые в конечном счете финансировал Китай", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News. По словам Ноэм, подобные "связи" вызывают глубокую обеспокоенность со стороны Вашингтона. Она добавила, что уже тысячи студентов из КНР якобы прошли обучение в США, "отняв возможности у американских студентов". "Гарвард закреплял приоритеты Коммунистической партии Китая и студентов в своем кампусе… Они позволили их студентам участвовать в полувоенных активностях, поддерживали их, а также передавали информацию нашему врагу - коммунистическому Китаю", - заявила американский министр. Администрация президента США Дональда Трампа ранее лишила Гарвард грантов более чем на 2 миллиарда долларов, затем запретила принимать иностранных студентов, а нынешних потребовала перевести. Трамп заявил, что Гарвард получает государственное финансирование, но 31% его студентов - иностранцы, чьи государства не помогают учебному заведению финансово. Американцам отказывают в пользу приезжих студентов, заявил Трамп и потребовал списки иностранцев, пообещав дальнейшее сокращение финансирования.

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мировая экономика, общество , сша, китай, вашингтон, дональд трамп, гарвардский университет, fox news