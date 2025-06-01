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На Камчатке загорелся рыбокомбинат

На Камчатке загорелся рыбокомбинат - 01.06.2025, ПРАЙМ

На Камчатке загорелся рыбокомбинат

Пожар на 500 квадратных метрах тушат на рыбокомбинате на Камчатке, предварительно, взрывались кислородные баллоны, сообщает региональное правительство. | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T17:39+0300

2025-06-01T17:39+0300

2025-06-01T17:39+0300

происшествия

россия

промышленность

камчатка

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ВЛАДИВОСТОК, 1 июн – ПРАЙМ. Пожар на 500 квадратных метрах тушат на рыбокомбинате на Камчатке, предварительно, взрывались кислородные баллоны, сообщает региональное правительство. "По данным спасателей, горит рыбокомбинат "Октябрьский"… Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Ведётся работа по тушению пожара… Возгорание произошло в складском помещении. По предварительной информации, взрывались кислородные баллоны. Пожарным удалось отсечь огонь, чтобы не допустить дальнейшие взрывы", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, 20 огнеборцев и четыре единицы техники задействованы в ликвидации пожара.

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россия, промышленность, камчатка