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На Камчатке загорелся рыбокомбинат - 01.06.2025, ПРАЙМ
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На Камчатке загорелся рыбокомбинат
На Камчатке загорелся рыбокомбинат - 01.06.2025, ПРАЙМ
На Камчатке загорелся рыбокомбинат
Пожар на 500 квадратных метрах тушат на рыбокомбинате на Камчатке, предварительно, взрывались кислородные баллоны, сообщает региональное правительство. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T17:39+0300
2025-06-01T17:39+0300
происшествия
россия
промышленность
камчатка
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июн – ПРАЙМ. Пожар на 500 квадратных метрах тушат на рыбокомбинате на Камчатке, предварительно, взрывались кислородные баллоны, сообщает региональное правительство. "По данным спасателей, горит рыбокомбинат "Октябрьский"… Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Ведётся работа по тушению пожара… Возгорание произошло в складском помещении. По предварительной информации, взрывались кислородные баллоны. Пожарным удалось отсечь огонь, чтобы не допустить дальнейшие взрывы", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, 20 огнеборцев и четыре единицы техники задействованы в ликвидации пожара.
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камчатка
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россия, промышленность, камчатка
Происшествия, РОССИЯ, Промышленность, КАМЧАТКА
17:39 01.06.2025
 
На Камчатке загорелся рыбокомбинат

На Камчатке загорелся рыбокомбинат, площадь пожара - 500 квадратных метров

© РИА Новости . Елена Копылова | Перейти в медиабанкКрупный пожар
Крупный пожар - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Елена Копылова
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июн – ПРАЙМ. Пожар на 500 квадратных метрах тушат на рыбокомбинате на Камчатке, предварительно, взрывались кислородные баллоны, сообщает региональное правительство.
"По данным спасателей, горит рыбокомбинат "Октябрьский"… Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Ведётся работа по тушению пожара… Возгорание произошло в складском помещении. По предварительной информации, взрывались кислородные баллоны. Пожарным удалось отсечь огонь, чтобы не допустить дальнейшие взрывы", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, 20 огнеборцев и четыре единицы техники задействованы в ликвидации пожара.
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