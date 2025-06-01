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Таксист не оказался на обрушившемся мосту из-за опоздавшей пассажирки
Таксист не оказался на обрушившемся мосту из-за опоздавшей пассажирки - 01.06.2025, ПРАЙМ
Таксист не оказался на обрушившемся мосту из-за опоздавшей пассажирки
Водитель такси рассказал РИА Новости, как не оказался на мосту в Брянской области в момент ЧП благодаря опоздавшей пассажирке. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T15:15+0300
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - ПРАЙМ. Водитель такси рассказал РИА Новости, как не оказался на мосту в Брянской области в момент ЧП благодаря опоздавшей пассажирке. "Фура передо мной резко тормозит, я не понял, но я успел затормозить. Три минуты, не дай бог. А чего эти минуты — потому что клиент задержался. Поздно было, она задержалась на эти две-три минуты", — сказал мужчина. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
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Происшествия, Бизнес, МОСКВА, РФ, Александр Бастрыкин, СК РФ
Таксист не оказался на обрушившемся мосту из-за опоздавшей пассажирки
Водитель такси рассказал, как не оказался на мосту из-за опоздавшей пассажирки
ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн - ПРАЙМ. Водитель такси рассказал РИА Новости, как не оказался на мосту в Брянской области в момент ЧП благодаря опоздавшей пассажирке.
"Фура передо мной резко тормозит, я не понял, но я успел затормозить. Три минуты, не дай бог. А чего эти минуты — потому что клиент задержался. Поздно было, она задержалась на эти две-три минуты", — сказал мужчина.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
В Брянской и Курской областях потерпели крушение два поезда